健保7月新制 加速長者術後康復

衛福部昨公布七月新制，健保署新增「全民健保術後加速康復推廣計畫」，鼓勵院所提供整合性照護，以減少患者住院天數，新制將從骨科膝關節與髖關節置換手術開始，適用對象為70歲以上且麻醉風險高（三至四級）者，預估2600人受惠。

台灣邁入超高齡社會，高齡者、慢性疾病患者愈來愈多，住院患者人數隨之變多，健保署醫務管理組長劉林義表示，7月1日起推動「術後加速康復療程」（ＥＲＡＳ）目的在於加速病人術後恢復及早出院，參與的醫療院所院所需提供整合性照護，強化術前準備，提升手術照護品質，控制醫療成本。

「術後加速康復療程」去年於台北市進行試辦給付，結果證實，可減少病人的術後併發症、住院天數，改善復原情形，且有助於加速病房使用效率，改善急診塞床，為此，健保署決議，全面推廣。

劉林義表示，新制將從骨科膝關節與髖關節置換手術開始，適用對象為70歲以上、麻醉風險高（三至四級）等患者，預估年受惠2600人次，投入6000萬元預算。未來將逐步推廣至更多科別，以利縮短住院天數，加速病房使用效率。

至於給付方式，以團隊方式專案管理，除了主刀醫師、麻醉醫師之外，另含護理師、營養師、物理治療師等，團隊成員至少包括五類專業人員。

此外，食藥署7月執行化妝品產品資訊檔案（ＰＩＦ）制度第二階段，要求嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水、化妝品等製造及輸入業者，必須建置產品資訊檔案。

食藥署指出，新制上路後，業者於嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等化妝品上市前，須建立ＰＩＦ資料，並經過安全資料簽署人員評估確認後，確保產品安全性，以保障民眾使用化妝品安全。