健康主題館／混合型尿失禁 嚴重症狀先治療

84歲葉奶奶，近年出現頻尿及夜尿，最麻煩的是半夜起床上廁所時會控制不住尿在床上，咳嗽、打噴嚏時也會發生漏尿，這些狀況讓她非常困擾。就醫後，診斷為「混合型尿失禁」，同時有「急迫性尿失禁」與「應力性尿失禁」，經評估接受免開刀的創微手術後，目前尿急及漏尿情況獲得改善。

中國醫藥大學附設醫院婦女泌尿科主任鄒頡龍表示，葉奶奶已80多歲，且有心臟瓣膜問題，擔心手術風險，經會診心臟科醫師評估她的身體狀況後，去年底安排她接受尿道水凝膠填充手術，還有肉毒桿菌素膀胱神經調控手術，同時施打肉毒桿菌素與尿道水凝膠，一次治療兩種尿失禁，術後恢復良好。

尿失禁是許多熟女常見困擾，50歲以上更年期女性約30%尿失禁，65歲以上達40%。鄒頡龍指出，女性尿道比較短，只有2到4公分，加上生產、老化、停經等因素，因此隨年紀增長，容易產生尿失禁。

婦女尿失禁有很多種，最常見的就是「應力性尿失禁」與「急迫性尿失禁」，還有「混合型尿失禁」。鄒頡龍說，雖然臨床表現都是漏尿，但成因不同，治療的方式也不一樣。

傳統上建議優先治療較嚴重的症狀，例如：咳嗽、打噴嚏漏尿明顯的患者先選擇手術；如果是急迫性尿失禁較嚴重，以藥物控制為主。

鄒頡龍指出，過去一年有35位混合型尿失禁患者接受免開刀微創手術，術後改善達80%，且沒有明顯的後遺症。不過，健保未給付，必須自費。

手術當中同時施打肉毒桿菌素與尿道水凝膠，一次手術治療兩種排尿困擾（AI生成）。圖／鄒頡龍提供

1.應力性尿失禁

症狀是打噴嚏、咳嗽的時候會漏尿。

成因：當腹部壓力增加會漏尿，與膀胱出口的外括約肌功能失調有關。

保守治療：生活型態調整，包括減重、戒菸、避免刺激性食物及飲料；骨盆底肌肉訓練，例如凱格爾運動。

手術治療：

a.尿道中段吊帶手術：放置人工網膜支撐尿道，改善率約70%至90%，漏尿嚴重者改善效果好。但少部分患者術後可能出現人工網膜裸露、陰道疼痛等副作用。

b.尿道水凝膠填充手術：透過內視鏡在尿道周圍注射凝膠，增加尿道阻力、減少漏尿。無傷口、疼痛感低，適合輕中度患者、高齡婦女，希望減少手術麻醉風險患者。

2.急迫性尿失禁

典型症狀是突如其來的尿急感，想趕快去廁所，卻來不及。

成因：與膀胱神經功能失調有關，經常伴隨著頻尿還有夜尿。

藥物治療：例如抗膽鹼藥物，或β3-腎上腺接受體促進劑。

肉毒桿菌素膀胱神經調控手術：如果口服藥物效果不理想，或副作用太大，可考慮在膀胱注射肉毒桿菌素，能改善膀胱肌肉過度收縮而造成的尿失禁。

3.混合型尿失禁

如果婦女同時有以上兩種尿失禁，稱為「混合型尿失禁」，大約三分之一尿失禁困擾的婦女屬於混合型尿失禁。

成因：與骨盆底機能鬆弛與膀胱過動有關。

治療：同時施行「尿道水凝膠填充手術」以及「肉毒桿菌素膀胱神經調控手術」治療。術後宜搭配自主骨盆底肌肉訓練、行為治療及配藥物治療，持續追蹤，以達到較佳的治療效果。