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帶藥出國 6眉角保平安

聯合報／ 李品誼／衛生福利部胸腔病院藥師
各國對藥品規定不一，出國前務必上網查詢或諮詢相關單位。圖／AI生成
各國對藥品規定不一，出國前務必上網查詢或諮詢相關單位。圖／AI生成

暑假快到了，許多人早已安排好出國行程，準備好好放鬆一下。然而，你知道出國時攜帶藥品有哪些注意事項？

1.弄清各國規定 帶處方箋影本

各國對藥品規定不一，出發前務必上網查詢或諮詢相關單位。特別是攜帶處方藥或特殊藥品時，請務必備妥醫師的診斷證明與處方箋影本。藥品最好保留原包裝，避免混裝，以免產生不必要的誤會。

2.慢性病患者更要多加準備

若您患有高血壓、糖尿病、氣喘等慢性病，出國前務必提早回診，請醫師開立「慢性病連續處方箋」。如因出國無法分次領藥，亦可出示機票等相關證明，申請提前一次領足。但須留意，若非首次領藥，即使持有慢箋，仍需回診由醫師重新評估，藥局無法直接依原單續領，請務必提早安排就醫。

3.藥放隨身行李 保留包裝標籤

藥品建議放置於隨身行李中，避免托運時遺失或受高溫影響而變質。液體藥品（如眼藥水、胰島素等）請置於透明夾鏈袋中，以符合機場安檢要求。保留藥品原包裝與標籤，不僅方便辨識，亦能加快海關查驗時的說明。

4.小心時差影響服藥時間

出國旅遊常會遇到時差，可能擾亂原本的用藥時間。建議在出國前先諮詢藥師，請他們協助調整服藥時程表，以確保療效不中斷，身體維持穩定狀態。

5.常備藥品也要帶齊

除了日常用藥，建議準備一些基本常備藥品，例如：退燒止痛藥、腸胃藥、暈車藥、抗過敏藥，以及外用藥膏等。不過，各國對藥品成分規定各異，出發前最好確認藥品是否符合當地法規，以免造成困擾。

6.有問題就找藥師幫忙

若對藥品的選擇、數量或攜帶方式有任何疑問，可向鄰近社區藥局的藥師諮詢，他們將提供最適合您的專業建議，讓您出國旅遊更安心。

慢性病 吃藥 出國旅遊

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