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防空避難室新制 7月大稽查

聯合報／ 記者黃婉婷林莉張文馨／台北報導

國際地緣風險升高，防空避難室七月起將迎來大稽查，內政部昨公布七月新制，要求防空避難設備納入建築物公共安全檢查系統，現階段實施範圍為容納五百人以上的場所，盼強化制度健全與災害應變能力，若沒過恐挨罰。

為強化全社會防衛韌性，行政院已盤點全國一萬八千餘個防空避難處，儘管許多位於私人大樓地下室，但依建築法規，所有地下室都要在國家政府需要時開放。

內政部近期持續盤點，條件是符合抗炸、有水、電等基本維生系統、緊急通訊系統，並要求避難處需提供每人兩平方公尺的休息空間。

內政部指出，現階段實施範圍為容納五百人以上的場所，進出口通道應保持暢通、避免積水、不得妨礙避難，並具備基本照明設備，在防空演習、戰事發生或將發生時，由國防部發布管制疏散命令後可進入避難，後續再擴大檢查範圍。

若不符規定也有處罰。內政部說，不合格案件將送請警政單位，依「防空疏散避難設施建檔作業要點」第九點辦理，若涉違反「公寓大廈管理條例」及「建築法」，也會依法處理。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，新制雖立意良善，但舊有建物空間挪用普遍，地方人力資源有限，實際執行恐面臨挑戰。

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