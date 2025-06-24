旅客進站卡關 台鐵站務員失控咆哮「眼瞎嗎？」

台鐵使用背磁車票進出站已有多年歷史，今年四月起全面改用QR Code進閘門，卻導致旅客因不熟悉掃碼過閘門「卡關」，甚至本月廿一日還有旅客因此被站務員咆哮「眼睛瞎了嗎？」台鐵公司表示，會加強旅客宣導及站務員溝通技巧。

台鐵台北站廿一日發生站務員與旅客衝突事件，站務員疑似因旅客不清楚車票刷卡位置，大罵「有搭過捷運就知道位置在哪裡了」、「眼睛瞎了喔？」盡管一旁旅客幫忙緩頰，站務員仍罵不停，還反嗆「站務人員不能凶喔？」

台鐵說明，當天下午一對華僑旅客夫婦欲進站乘車，因不熟悉QR Code使用方式，詢問剪票口執勤人員，服務人員疑似情緒管理不當與旅客爭執。

台鐵表示，該站副站長事後已向旅客致歉，台鐵公司也對於此次溝通問題驚擾旅客，再次致上歉意，並指示車站主管協助強化同仁溝通服務技巧訓練，避免類似情事再發生。

針對背磁車票改QR Code掃碼進出閘門，頻傳旅客「卡關」，台鐵表示，背磁車票最早於二〇〇四年開始發售，主要以無線電波、ＮＦＣ晶片等技術。但入磁和讀取資料技術都掌握在日本手裡，維護成本高；此外，票券含有金屬材質無法回收，較不環保。隨著QR Code、電子票證技術成熟，以及考量背磁車票不符合時代潮流，配合新匝門採購，全面汰換為QR Code車票。

全台車站出站匝門現都已有QR Code感應裝置，進站匝門則僅部分車站有裝置，主要用於超商取票，尚未有QR Code感應裝置的進站匝門則仰賴人工驗票。

台鐵表示，今年四月起已全面改用QR Code進出閘門，但因背磁車票尚未用完，目前是在背磁車票上加上QR Code，並遮住進出閘門的車票插入口，未來新閘門不再裝有讀取背磁的馬達，預計明年六月全面設置完畢。