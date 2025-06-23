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防空避難設備7月起納檢申報 專家憂地方難落實

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
內政部宣布自7月1日起，建築物附建防空避難設備將納入建築物公共安全檢查及申報，專家表示，舊有建物空間挪用普遍，地方人力資源有限，實際執行恐面臨挑戰。本報資料照片
內政部宣布自7月1日起，建築物附建防空避難設備將納入建築物公共安全檢查及申報，專家表示，舊有建物空間挪用普遍，地方人力資源有限，實際執行恐面臨挑戰。本報資料照片

內政部宣布自7月1日起，建築物附建防空避難設備將納入建築物公共安全檢查及申報，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，新制雖立意良善，但舊有建物空間挪用普遍，地方人力資源有限，實際執行恐面臨挑戰。

內政部指出，將針對可容納五百人以上場所，要求避難設施通道暢通、無積水、具備照明，並能於防空演習或戰時啟用，不合格案件將由警政單位依規處理。

針對該新規，徐佳馨表示，可從兩層面來看，其一，在現行使用情境下，新建大樓依圖施工、合法領得使用執照，較無虞，不過舊公寓、大樓就會有比較多問題，例如防空避難室改作管理室、社區活動中心或與一樓連通使用，存在空間挪用、難以檢查等問題。

其二，落實檢查與執行仍存行政困境。徐佳馨指出，原由國土署負責的業務，如今部分職責轉由警政單位承接，恐致權責分工不清，尤其非直轄市或財政較弱縣市在人力與資源有限情況下，是否有能力主動盤點、稽查並後續執法，仍有待觀察，不過政府強化公安出發點值得肯定，但實際落地恐需更細緻的配套與部門協調。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶則說，內政部目前率先列管的是「可容納五百人以上」的大型建築空間，屬於基地較大社區，若未來防空避難設施成為法定查核項目之一，也可能影響未來購屋者的決策，尤其高屋齡的老舊大樓，未來如何符合申報與檢查的要求，將是社區管委會與住戶一大課題，建議社區因應政策，提前盤點避難空間狀況，才能降低未來受罰的可能性。

建築 內政部 人力

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