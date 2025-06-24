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高雄寵物公園撿便袋不足 也沒垃圾桶

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市設置11處寵物公園，但公園設備引發負評，寵物活動區旁設置的撿便袋陳列架常用罄，補充頻率過慢，或遭人大量竊取，導致遛狗民眾無法使用。記者宋原彰／攝影
高雄市設置11處寵物公園，但公園設備引發負評，寵物活動區旁設置的撿便袋陳列架常用罄，補充頻率過慢，或遭人大量竊取，導致遛狗民眾無法使用。記者宋原彰／攝影

高雄市設11處寵物公園，但寵物活動區旁設置的撿便袋常用罄，補充頻率過慢或遭竊取，遛狗民眾無法使用，也未設垃圾桶，不少人將使用過袋子丟在公園，熱心人士只能無償提供垃圾袋或自備掃具，議員建議設抽取式撿便袋盒和小開口糞便垃圾桶。

公園處回應，寵物活動區狗便袋透過日常公園清潔維護或巡查時「隨時補充」，頻率不固定，將請設計公司研議國內外是否有相關設計，減少狗便袋遭大量竊取，提醒民眾隨身自備以備不時之需，發揮公德心勿大量取用公用物品及隨手清理狗大便，維護環境。

高市家犬數量超過23萬隻、家貓逾16萬隻，家犬數量位居六都第一，近年積極打造寵物公園活動區。寵物公園分大、小型狗區域，區域內有活動草地、清潔區、斜坡道、波浪板等，外圍用圍籬及入口雙道門防止犬隻跑到戶外，也會提供撿便袋、狗便桶。

本報日前報導多處公園草皮破敗，常見大片光禿，鵝卵石步道被砂石覆蓋，犬隻奔跑揚塵，對人、犬呼吸道均有害，未明顯改善。公園處表示，會定期巡查，加強草皮澆灌。

近日不少民眾抱怨公園內撿便袋常用罄不補，袋子陳架堆滿雜物，久未清潔，經常來遛狗陳男說，寵物公園垃圾袋多由遛狗民眾準備，市府補充垃圾袋常迅速用完，或被偷了，鄰里無奈帶自家垃圾袋，有些人將空袋懸掛欄杆，袋子狀況參差不齊，破壞園區。

市議員黃文益說，公園提供撿便袋應付不時之需，過去考量避免遭丟家庭垃圾，公園才未放垃圾桶，民眾使用撿便袋後就丟在園內，建議仿效國外，設「抽取式」撿便袋盒子，一次領一張，也能設「小開口」垃圾桶，僅讓撿便袋投入。

鳳山中山寵物公園一名清潔人員反映，犬隻排泄量大，園內供應撿便袋常遭大量取用或整盒搬走，清潔靠人力清理、負擔沉重。中正寵物公園有民眾會自備掃具，協助清理園區狗便。

記者實際觀察，中正寵物公園內下午時段有不少遛狗者，但撿便袋箱仍是空的，圍籬有善心團體自設簡易撿便袋箱供人使用。

高雄市 議員 寵物 垃圾桶

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