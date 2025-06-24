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合歡山武嶺打麻將、露營 罰1500元

聯合報／ 記者賴香珊王思慧／連線報導

熱門景點合歡山武嶺亭近期亂象頻傳，本月20日有人擺桌椅打麻將，前晚又有人在平台搭帳篷露營。太管處表示，打麻將者擬以大聲喧嘩、違反社會善良風俗，依法開罰1500元；露營行為已移請警方調查，預計開罰1500元，並請警方強巡查。

全台公路最高點合歡山武嶺亭，海拔3275公尺，現場有24小時即時影像直播監視器，常被用來追雪、查看即時路況，更成為打卡熱點。近來屢傳民眾在鏡頭前搞怪、出現違規行為，從擺桌打麻將、夜衝組裝電腦玩射擊遊戲，更有人在平台搭帳篷露營，引發熱議。

前晚近11時，有民眾在武嶺亭平台上搭起帳篷，甚至鋪設地墊與紙板，當場在星空下露營。這一幕全被即時影像監視器拍下，引發熱議，網友直呼「把國家公園當自己家」、「直播搞怪已經太超過」。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉表示，依「國家公園禁止事項」第6條，園區內除指定地點外禁止露營，違者可處1500元以上罰鍰，若經勸導不聽，最重可罰3000元，並可連續開罰。

針對武嶺亭露營事件，保七總隊第九大隊於昨凌晨獲報後前往現場，平台上帳篷已拆除，警方調閱影像畫面，將追查行為人，進行後續調查與開罰。

武嶺亭近年誇張行徑頻傳，去年12月有人冒著低溫在平台打麻將，今年5月有人帶著電腦主機上山，當場組裝並玩起射擊遊戲，20日又有人徹夜擺桌打麻將。

保七總隊表示，已請打麻將3男1女關係人說明，確認是開車上山停在武嶺停車場，現場沒有聚賭，純粹是當事人覺得好玩。林忠杉說，考量是初犯，朝大聲喧嘩、違反社會善良風俗等，依法開罰1500元，還沒正式開罰單。

麻將 露營 武嶺 合歡山

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