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280公斤甩肉變80公斤 看見肚子下面世界

聯合報／ 記者張策／新北報導
2020年台北慈濟醫院醫護團隊到吳男（右）家探視，當時吳體重高達280公斤。圖／台北慈濟醫院提供
2020年台北慈濟醫院醫護團隊到吳男（右）家探視，當時吳體重高達280公斤。圖／台北慈濟醫院提供

45歲吳男因求職不順靠吃紓壓，體重一度飆破280公斤，因畏懼旁人眼光長達6年足不出戶，每天行走最遠距離就是房間到廁所。台北慈濟團隊5年前起透過飲食、運動、藥物和手術多管齊下，今年切除贅皮，體重終於降至80公斤，他笑稱「終於看到肚子下面的世界了」。

吳男自幼體型壯碩，小六即重達90公斤，成年後長年維持180公斤。他自認行動靈活，一度自嘲是「靈活的胖子」，十餘年前因工作不順導致情緒失衡，常暴飲暴食，體重一度突破280公斤，不僅生活受到極大限制，更長年與外界斷絕接觸。

台北慈濟醫院團隊介入初期，吳男因體型龐大，無法抽血也難以移動，團隊僅能先從飲食與運動著手。營養師制定素食飲食計畫、內科醫師提供藥物控制，並由復健科安排運動計畫，協助吳男在家逐步減重，直到體重降至200公斤後，才得以到醫院進一步檢查。

吳男體重（左）今年6月降至80公斤，變得輕盈，他與醫師張健輝合影。圖／台北慈濟醫院提供
吳男體重（左）今年6月降至80公斤，變得輕盈，他與醫師張健輝合影。圖／台北慈濟醫院提供
前年吳男順利減至150公斤門檻，接受縮胃手術，今年進一步切除4.5公斤贅皮，本月初體重降至80公斤，仍持續下降中。

一般外科主治醫師張健輝說，吳男BMI曾高達87，遠超過病態性肥胖的BMI 40標準。根據國外文獻，BMI超過50至60，在麻醉狀態下可能發生心肌梗塞、中風等併發症機率升高，即使手術時體重降至155公斤，風險仍偏高。

吳男接受縮胃手術，張健輝說，縮胃手術會加快胃排空，讓食物提前進入遠端小腸，傳遞飽足訊號至腦部下視丘，抑制飢餓感。但是他也提醒，仍有約3成患者術後可能復胖，病人要能自律維持體重，不能完全倚賴手術。

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