2款阿茲海默症針劑新藥在台開打 成大、亞東各奪先機

衛福部核准兩款新一代阿茲海默症針劑藥物，掀起醫療院所一波搶打潮，北部亞東醫院、一森診所於6月23日上午相繼開打「欣智樂」（Kisunla），南部成大醫院則於下午協助一名76歲男性患者施打「樂意保」（Leqembi）。

成大醫院失智症中心白明奇主任表示，新一代阿茲海默症藥物藥品屬於類澱粉蛋白抗體藥物，作用機制在於清除腦中與阿茲海默症相關的多型態β-類澱粉蛋白沉積，延緩疾病惡化進程。雖為自費藥物，但對於特定條件且符合診斷標準的病人而言，提供了新的治療契機。

白明奇表示，成大醫院早於藥物上市一年前，積極準備，召開多次跨團隊會議，迄今已協助20多名阿茲海默完成神經影像、生化標記與臨床認知功能檢測等評估報告，找出最適合用藥的患者。

該名76歲男性原本擔任南部某知名工廠經理，退休後，仍擁有不錯的社交活動，不過，患者妻子表示，這一兩年先生有些不對勁，經常反覆問著同樣的問題，問了又問，在短時間內可能問了一二十次，明顯地不對勁。此外，原本個性沈穩，卻變得急躁、易怒，想到要做什麼事情，就一定得馬上行動，否則就會罵人，常讓家庭陷入低氣壓。

在家人陪同下，該名個案至成大醫院接受評估，是否適用針劑藥物。目前新藥施打以輕度認知障礙與輕度阿茲海默症、且具備生物標記陽性的患者為對象，治療前須經完整神經科專科醫師評估與影像學確認，預估前端檢查檢驗費用約需7至8萬元。

白明奇表示，依照臨床分期，該名個案確診為極輕度阿茲海默症，且核磁共振影像、基因檢測等結果均符合用藥規範。在醫療團隊安排下，昨天傍晚接受治療，過程平穩，未出現明顯副作用，後續將持續追蹤療效與安全性。

患者妻子指出，國外臨床研究結果顯示，新藥針劑施打後，宛如按下了病程「停止鍵」，希望先生病情平穩，能夠維持好幾年，不要繼續惡化，擁有良好的生活品質，過著有愛的人生。

白明奇指出，阿茲海默症是一種漸進且無法逆轉的神經退化疾病，新藥的問世雖非解藥，但能幫助患者在初期階段有望延緩27-51%記憶與功能退化，為患者與家屬爭取更多的時間與生活品質。