今夏最High永續盛會《永續好日子》來啦！人氣樂團接力熱唱 入場方式、抽獎闖關攻略一次看

今年夏天，由聯合線上主辦的跨界永續盛會《永續好日子》回歸，將於7月5日、6日在台北松山文創園區3、4、5號倉庫開展，今年聚焦四大主軸「SDGs主題特展、永續生活市集、好日活動、音樂演唱會」，邀請全民一起玩出永續新日常，讓永續成為每一天的生活選擇。

延續去年擠爆松菸的盛況，第二屆「永續音樂演唱會」星光雲集、卡司堅強，邀請到芒果醬Mango Jump、夜貓組、淺堤等10組人氣樂團歌手，在樂聲中傳遞環境保護和社會關懷的永續主張。現場還有「永續特務GO」闖關活動，完成6個指定任務，即可獲得抽獎資格，有機會抽中總價值超過50萬元的限量大小獎品。

想知道如何取得「永續音樂演唱會」入場資格，快速破關「永續特務GO」抽大獎嗎？一起快速掌握活動全攻略！

永續音樂演唱會｜人氣樂團輪番登場 唱出最動感永續主張（5號倉庫）

喜歡追星聽團的樂迷朋友，你們有福啦！「永續音樂演唱會」7月5日、6日連續兩天從早到晚，10組人氣樂團接力演唱，以流行、搖滾、民謠、原民、嘻哈等多元曲風，為環境和社會議題發聲，與歌迷一起響應永續行動。

7月5日（六）演出陣容：農村武裝青年、BirdBug樂團、五五身、罕爸合唱團、夜貓組

7月6日（日）演出陣容：四枝筆、吳志寧、孩子的樹屋、淺堤、芒果醬Mango Jump

「永續音樂演唱會」開放免費入場，只要完成《永續好日子》指定任務中任一項任務，就能取得入場資格，務必提前30至60分鐘到場解任務，以免陷在排隊人潮中，錯過這場音樂盛會。

隨著節奏搖擺狂歡前，別忘了上網留下你的永續宣言。即日起至6月28日，《永續好日子》官方粉專指定貼文留言，寫下關於你對永續生活的小堅持，並加上hashtag #廢話我要說 #永續好日子 #你支持的樂團，將由各樂團親自選出最具創意、最有行動力的宣言，送出富有紀念價值的「樂團獨家贈禮」及「永續好日子大會好禮」。

永續特務GO｜完成6個小任務 闖關集點抽限量好禮（4號倉庫）

無論是自己前來，還是帶著家人、朋友一起參加，《永續好日子》有豐富多元的活動等大家來闖關體驗。首先加入udn LINE好友，開啟並領取「永續特務GO」闖關集點任務卡，現場完成6個指定任務，即可獲得一次轉扭蛋抽獎機會，有望抱走總價值超過50萬的大小獎品，每日獎項數量有限，抽完為止。

獎項包括【motorola】最新款摺疊手機 razr 60 ULTRA與razr 60 、【CHIMEI奇美】65型4K GoogleTV連網液晶顯示器、【伊萊克斯】極適家居900 雙效涼風循環頂級空淨機、【ZIV】潮牌休閒款太陽眼鏡、【HOSAY】環境友善洗衣精／洗碗精、【ATTA】SilicStep 矽晶減塑環保足弓拖鞋、【薰衣草森林】草本纖盈茶、【Unilever聯合利華】居家日用品組，以及【BnnBee當支蜜】經典蜂蜜單品與【PAPILLON DOUX】香水護手霜 。

今年全新推出的「好日電影院」，精選4部自然類紀錄片《花開富貴》、《野生之路》、《動保蝙蝠俠》、《鯨之聲》，映後片中主角「植物獵人」洪信介、「動保蝙蝠俠」李火山和導演也將現身，聊聊他們投入環境保護、動物福利內心最深的那一段故事，免費觀看，歡迎直接到場參與。

大小朋友最愛的親子舞台劇《快樂雞蛋小偵探》，由家樂福與如果兒童劇團攜手打造，跟著主角樂樂和媽媽，從賣場走進雞舍，再回到溫暖的家，解開雞蛋「產地到餐桌」的真相。看劇後還能進行蛋盒彩繪，親手挑選動物福利認證的「非籠飼雞蛋」，帶回家跟家人享用健康好蛋。立即線上報名：https://reurl.cc/OYlgXr

藝術使人放慢腳步，暫時放下繁忙的日子，《永續好日子》有一系列簡單好入門的趣味DIY體驗，由專業老師帶你製作環保、療癒又可愛的生活小物，像是羊毛氈別針、小花狗像框畫、精油御守、多肉盆栽造景、再生藝術咖啡豆麻布提袋，親手串起跟永續的連結。立即線上報名：https://reurl.cc/mxV2qA

永續生態聚落、SDGs主題特展 更多精彩活動在《永續好日子》

在充滿人情味的「永續生態聚落」，台灣懷生相信動物協會、三小市集、玩具圖書館、土地工工、小紅帽協會、逆風劇團、喜樂家族、孩子的書屋、台灣動物輔助治療專業發展協會等14個NPO、NGO及社創組織，邀請大家玩遊戲、逛市集，與社會上默默努力的人們相遇。

不只吃喝玩樂，《永續好日子》還有滿滿知識量的主題特展「SDGs特務大聯盟」，循著指引到地球不同角落，看見不同國家永續發展的現況及挑戰，思考身處台灣的我們「還能為這片土地做些什麼？」在主題特展周邊，跨產業品牌組成「好日子夥伴」，在各自攤位展出永續成果，包括家樂福、統一超商、富邦金控、聯合利華、Kotex靠得住、EVOPURE+、玩艸植造、隆中向上教育基金會、初鹿牧場、丸莊醬油、臺北市政府青年局、臺中市政府觀光旅遊局、桃園市政府客家事務局等。

想了解更多《永續好日子》的活動詳情，歡迎至官方網站（https://reurl.cc/5KAKxR）查詢。7月5日、6日在松山文創園區，不見不散！