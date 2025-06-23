未來1周高溫上看36度 周末須留意熱帶系統發展

天氣持續炎熱，中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來1周仍為高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，各地高溫30度以上，且周日前大台北、西半部、花蓮高溫甚至上看36度；颱風部分，聖帕將朝日本方向前進，對台灣天氣沒有直接影響，周末起恐出現熱帶擾動或新的熱帶系統，但仍需持續觀察。

劉沛滕說，颱風聖帕今下午2時的中心位置位於北緯26.0度，東經143.8度，以每小時21公里速度，向西北、朝日本方向前進，對台灣天氣沒有直接影響。

劉沛滕指出，周五（27日）後台灣南方海面容易有低壓發展，範圍從南海至菲律賓東方海面一帶，都有機會出現熱帶擾動或新的熱帶系統，且周末至下周環境都相對適合，但從哪裡發展、什麼時候發展，需等接近周末或下周才會較明朗，後續仍須持續觀察。

未來1周天氣部分，劉沛滕表示，明（24日）天氣與今天類似，持續受到太平洋高壓影響，中午過後各地山區、大台得、宜蘭有午後雷陣雨。

周三、周四（25、26日）環境風場從西南風轉為偏南風至東南風，午後雷陣雨範圍」也從西部平地擴大，桃園以北、中南部有需留意午後雷陣雨。

周五至下周一（27至30日）因太平洋高壓東退，台灣受南風雲系影響，南部、台東有不定時短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後需留意雷陣雨。

溫度部分，劉沛滕表示，周四（26日）前各地高溫炎熱，西半部高溫33至35度，東半部32、33度，周五因雲量增加，白天高溫略降1至2度，但沒下雨的時候，感受依然悶熱，周日前西半部、大台北、花蓮等有機會出現36度以上高溫。