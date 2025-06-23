販售保力達、維士比恐「觸法」？ 衛生局曝原因：去年開罰33萬

保力達B、維士比等產品屬於「含酒精西藥內服液劑」，依規定不可於非藥事機構販售，不過在很多檳榔攤、工地福利社等仍可見販售，衛生局提醒，此行為已違法，近年來也積極宣導，去年查獲11件不合格，已裁罰共33萬元。

衛生局指出，含酒精西藥內服液劑屬於醫師、藥師、藥劑生指示藥品，民眾在飲用時，應建立正確的認知並特別留意，包含詳閱說明及諮詢專業醫藥人員，遵循指示用藥，留意酒精含量，特定情況及併用藥物需謹慎及意潛在影響，避免危及日常活動安全等。

衛生局也向檳榔攤等非藥事機構宣導，含酒精西藥內服液劑產品，不得於檳榔攤等場所販售，每年度向檳榔攤、工地福利社等業者完成法規宣導，多數業者均表示理解並願意配合，經統計去年度宣導家數共2896家，查獲不合格共11件，均已依「藥事法」裁處共計33萬元罰鍰。

衛生局呼籲，藥品販售通路有其法定規範，檳榔攤及工地福利社並非合法的藥品販售場所，民眾若發現檳榔攤或非藥事機構販售含酒精西藥內服液劑產品，可透過陳情系統反映。

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