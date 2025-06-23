畜試所沼氣水洗塔 盼甲烷濃度達天然氣發電等級

沼氣可發電，但須純化處理，農業部研發「沼氣水洗塔」設備，以單乙醇胺當吸收液，降低二氧化碳，還可提升甲烷濃度到90%以上，達天然氣發電等級，10月將在養豬場驗證。

農業部畜產試驗所今天發布新聞稿，為提升沼氣利用效益，畜試所研發一套設備「沼氣水洗塔」，以單乙醇胺當吸收液，可將脫硫沼氣中二氧化碳濃度降低至5%以下，並提升甲烷濃度達90%以上，大幅增加沼氣的熱值與可利用價值，同時減少國內農業溫室氣體排放。

畜試所表示，國內畜牧業廢水大多採用三段式廢水處理系統，在厭氣處理過程中會產生沼氣。沼氣是具可再生性的生質能，主要成分是甲烷（50%至70%），其次是二氧化碳（20%至30%），還有少量的硫化氫等雜質，若未經處理而直接利用，容易造成管線與設備腐蝕損壞，增加維修成本，且降低沼氣利用意願。

畜試所說，目前歐美等國在利用沼氣時，已進一步將沼氣純化提升甲烷濃度，達到天然氣等級，進而取代石化燃料，用於發電、燃料或化學工業的可再生原料。

畜試所指出，目前國內沼氣僅經過脫硫處理，並不會改變甲烷與二氧化碳濃度，且無助於提高沼氣熱值；但若再經過一道純化處理後，可大幅提升甲烷濃度。

根據畜試所研究結果，沼氣中二氧化碳經單乙醇胺吸收後，濃度可低於5%，甲烷濃度可提升達90%以上，顯著增加沼氣的熱值與可利用價值，同時增進沼氣貯存量。另當吸收液飽和時，也可利用加熱方式，將吸收液再生重複使用，降低操作成本。

此外，畜試所說，因甲烷的全球暖化潛勢（GWP）為二氧化碳的28倍，若能將畜牧廢水處理產生的沼氣，妥適地收集與純化升級處理，不僅可轉化成具生質能源潛力的低碳燃料，在增進沼氣利用的過程中，又可減少碳排放，真正創造沼氣應用的雙贏局面。

畜試所已計劃10月在高雄一處養豬場驗證研發的設備，是否真能有效提升甲烷濃度，增加沼氣利用價值。