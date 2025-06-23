博愛座掰掰「改成優先席」 交通部：研議統一圖示

博愛座爭議頻傳，立法院今通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，博愛座將參考國外的做法，改名為「優先席」（Priority seats）。交通部表示，「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」中的文字將配合修正，並與衛福部共同研議統一圖示及多元宣導措施。

依現行「身心障礙者權益保障法」第53條，大眾運輸工具應規畫設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備，未提供對號座的火車、高鐵、捷運、公車等，應設置身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，比例不低於總座位數的15%。

但是博愛座屢屢發生讓座爭議，網友做出梗圖調侃博愛座應改成「搏鬥座」，打贏了才能搶到位置。

衛福部去年6月預告修正「身心障礙者權益保障法」，除將博愛座更名為「’優會席」，也將優先乘坐博愛坐的「老弱婦孺」修正為「其他實際需要者」。立法院衛環委員會今排審通過，確定將博愛座更正為「優先席」。

交通部表示，「身心障礙者權益保障法」母法發布後，子法將會在半年內配合修正完成，未來將適用於台鐵、高鐵、捷運、公車等無對號座的車廂；另外，交通部先前已研擬統一圖示，後續會與衛福部共同訂定最終版本及多元宣導措施。