快訊

一波三折！罷免李坤城案最終不送件 領銜人「雙手空空」赴選委會：已盡力

影／「阿家生蠔」老闆罵韓女星 稱「負面行銷促觀光」不介意負評

討好川普卻遭背叛 以伊衝突升高恐重創波斯灣國家經濟

聽新聞
0:00 / 0:00

博愛座掰掰「改成優先席」 交通部：研議統一圖示

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立法院今通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，博愛座改名為「優先席」。本報資料照片
立法院今通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，博愛座改名為「優先席」。本報資料照片

博愛座爭議頻傳，立法院今通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，博愛座將參考國外的做法，改名為「優先席」（Priority seats）。交通部表示，「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」中的文字將配合修正，並與衛福部共同研議統一圖示及多元宣導措施。

依現行「身心障礙者權益保障法」第53條，大眾運輸工具應規畫設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備，未提供對號座的火車、高鐵、捷運、公車等，應設置身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，比例不低於總座位數的15%。

但是博愛座屢屢發生讓座爭議，網友做出梗圖調侃博愛座應改成「搏鬥座」，打贏了才能搶到位置。

衛福部去年6月預告修正「身心障礙者權益保障法」，除將博愛座更名為「’優會席」，也將優先乘坐博愛坐的「老弱婦孺」修正為「其他實際需要者」。立法院衛環委員會今排審通過，確定將博愛座更正為「優先席」。

交通部表示，「身心障礙者權益保障法」母法發布後，子法將會在半年內配合修正完成，未來將適用於台鐵、高鐵、捷運、公車等無對號座的車廂；另外，交通部先前已研擬統一圖示，後續會與衛福部共同訂定最終版本及多元宣導措施。

衛福部 博愛座 交通部

延伸閱讀

博愛座掰掰...將改名「優先席」擴增有實際需求者

「個人助理」使用受限且難用 身心障礙者自立生活困難

中職／對獅隊17局僅失1分 曹祐齊專注自己課題：不用管統一還兄弟

全民權證／統一 挑價內外15%

相關新聞

博愛座掰掰「改成優先席」 交通部：研議統一圖示

博愛座爭議頻傳，立法院今通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，博愛座將參考國外的做法，改名為「優先席」（Prio...

午後雷雨來了！12縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午13時05分針對雙北等12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

台北局部地區雷陣雨 明後天白天仍有35度以上高溫

天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天午後受熱力作用，局部地區有雷陣雨發生，主要降雨熱區落在大台北地區、東半部及西半部近...

販售保力達、維士比恐「觸法」？ 衛生局曝原因：去年開罰33萬

保力達B、維士比等產品屬於「含酒精西藥內服液劑」，依規定不可於非藥事機構販售，不過在很多檳榔攤、工地福利社等仍可見販售，...

又來！他到「40年老店」買新電視 傻眼「使用時間1130小時」：業界是常態？

先前才爆出知名3C量販店順發3C把使用200小時、開機超過300次的筆電展示機當成全新貨來賣給客戶，雖然事後店家道歉仍引起爭議。不過最近又有網友爆料「40年老店」也疑似賣用過的Sony電視（顯示器）當新品販售，但使用時間超過1千小時，讓不少網友氣炸以為大家不會用程式查、這動作是「在業界是常態嗎」？

颱風「聖帕」今生成！氣象粉專示警：下周1區域再生成颱風機率高

熱帶性低氣壓TO03今上午增強為第2號颱風「聖帕」，中央氣象署預測其路徑朝日本方向前往，對台灣無直接影響，但氣象粉專「台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。