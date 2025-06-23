台北局部地區雷陣雨 明後天白天仍有35度以上高溫

天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天午後受熱力作用，局部地區有雷陣雨發生，主要降雨熱區落在大台北地區、東半部及西半部近山地區，須注意午後雷雨所帶來的偶較大雨勢。白天各地有35度以上高溫機會，大台北地區、西半部及東半部內陸地區須注意。

周二、周三轉東南到偏南風環境，台灣維持類似天氣型態，白天仍有35度以上高溫出現。中南部地區清晨至上午仍有零星短暫雨機會，午後大台北、東半部及山區仍有局部雷陣雨，須注意偶較大雨勢發生。 今天午後受熱力作用，局部地區有雷陣雨發生，主要降雨熱區落在大台北地區、東半部及西半部近山地區。圖為台北市中山區民眾。記者林伯東／攝影 今天午後受熱力作用，局部地區有雷陣雨發生，主要降雨熱區落在大台北地區、東半部及西半部近山地區。圖為台北市中山區民眾。記者林伯東／攝影