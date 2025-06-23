台北局部地區雷陣雨 明後天白天仍有35度以上高溫
天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天午後受熱力作用，局部地區有雷陣雨發生，主要降雨熱區落在大台北地區、東半部及西半部近山地區，須注意午後雷雨所帶來的偶較大雨勢。白天各地有35度以上高溫機會，大台北地區、西半部及東半部內陸地區須注意。
周二、周三轉東南到偏南風環境，台灣維持類似天氣型態，白天仍有35度以上高溫出現。中南部地區清晨至上午仍有零星短暫雨機會，午後大台北、東半部及山區仍有局部雷陣雨，須注意偶較大雨勢發生。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言