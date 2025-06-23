農藥殘留監測82件不合格 日本草莓入列

衛生福利部食品藥物管理署今天公布今年3至4月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，發現82件不合格，其中有日本進口草莓、伊朗進口玫瑰花等，在農藥殘留不合格名單。

食藥署執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎精準抽樣方式抽樣611件農產品加強監測，檢驗結果532件符合規定，合格率87.1%；從其他市售蔬果中隨機選取266件樣品，檢驗結果263件符合規定，合格率98.9%。

這次不合格名單中，1批草莓含有不得檢出的農藥亞派占（Isopyrazam）1.13ppm。食藥署南區管理中心主任魏任廷接受媒體聯訪時表示，這批草莓是日本進口，已裁罰進口商新台幣6萬元。

同進口商在這次3至4月監測再度被發現有1批草莓不合格，有不得檢出的農藥賜派滅（Spirotetramat）0.19ppm。魏任廷表示，由於該進口商2度違規，後續再被加重裁罰12萬元。

這次監測不合格者還有1批玫瑰花，魏任廷說明，這批玫瑰花是從伊朗進口，驗出賽滅寧（Cypermethrin）0.15ppm，這個農藥不可以使用在該品項。

另外，1批中國進口白木耳驗出益達胺（Imidacloprid）0.32ppm，不符使用規定；1家餐廳的香菜被發現不得檢出的陶斯松（Chlorpyrifos）0.02ppm、愛殺松（Ethion）0.02ppm，魏任廷說，香菜是國內生產者，將進一步調查處辦。