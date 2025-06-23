颱風「聖帕」今生成！氣象粉專示警：下周1區域再生成颱風機率高

熱帶性低氣壓TO03今上午增強為第2號颱風「聖帕」，中央氣象署預測其路徑朝日本方向前往，對台灣無直接影響，但氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下周菲律賓東邊區域再生成一兩個颱風的機率很高。

氣象署今早表示，原位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，於今早8時發展為輕度颱風，成為第2號颱風聖帕，預測未來往西北方向朝日本接近，對台灣天氣無直接影響。

但「台灣颱風論壇｜天氣特急」在社群Threads發文表示，除非周三之後要去日本關東一帶，否則聖帕颱風跟台灣沒有關係，「這樣台灣484（是不是）平安度過，抱歉不是」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，接下來需關注菲律賓東邊一帶區域，「下星期這邊再長出一、兩個颱風的機率很高」，但也強調只要低氣壓雛形沒出現，要預測具體的路線都是沒有意義的，但提醒下周有任何活動的民眾多注意。

另外，天氣粉專「天氣風險」也指出，預報顯示預估在7月初期有形成颱風機會，各模式預測路徑分歧很大，是否對台灣有影響仍須觀察。