快訊

韓女團成員遭澎湖餐廳羞辱趕人 老闆還原始末：不受尊重才沒有好臉色

以牙還牙！伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言報復美國參戰

伊朗若封鎖荷莫茲海峽…亞洲這4國首當其衝！最慘情況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部7月新制！術後加速康復上路 減少患者住院天數、牙膏、漱口水需有產品資料

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部今天公布7月新制，健保署新增全民健保術後加速康復推廣計畫，以減少患者住院天數，預估2600人受惠；另，食藥署針對眼唇部化粧品等，應建置產品資訊檔案（PIF），管理升級，保障使用安全。本報資料照片
衛福部今天公布7月新制，健保署新增全民健保術後加速康復推廣計畫，以減少患者住院天數，預估2600人受惠；另，食藥署針對眼唇部化粧品等，應建置產品資訊檔案（PIF），管理升級，保障使用安全。本報資料照片

衛福部今天公布7月新制，健保署新增全民健保術後加速康復推廣計畫，以減少患者住院天數，預估2600人受惠，挹注預算新台幣6千萬元；食藥署針對眼唇部化妝品、牙膏、漱口水等，應建置產品資訊檔案，包括全部成分、製造過程、製造工廠以及各成分的安全性試驗數據等檔案，杜絕黑心及問題商品。

健保署指出，術後加速康復療程（ERAS）是為加速病人術後恢復及早出院，預計今年7月1日推動術後加速康復計畫，鼓勵院所提供整合性照護，強化術前準備，提升手術照護品質並控制醫療成本。

該新制將從骨科的膝關節與髖關節置換手術開始，適用對象為70歲以上且麻醉風險高者，預估年受惠2600人次，將投入6000萬元預算。未來將逐步推廣至更多科別，以利縮短住院天數，加速病房使用效率。

石崇良曾表示，該計畫去年在北市試辦給付，發現可減少病人的術後併發症、住院天數，改善復原情形，此措施也可加快病房使用效率，改善塞床，現在決定全面推廣。

健保署初步針對高齡（70歲以上）、高風險（麻醉風險3至4級）的髖關節、膝關節置換手術，額外支付18000點，給付是以團隊方式，除主刀醫師、麻醉醫師外，還要融入護理人員進行專案管理，以及營養師、物理治療師等至少五類人員加入。

食藥署7月重要新制，化妝品產品資訊檔案（PIF）制度第二階段，包括製造及輸入業者須建立嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等化妝品，應建置產品資訊檔案。

食藥署表示，新制上路後，業者於嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等化妝品上市前，須建立PIF資料，經過安全資料簽署人員評估確認後，確保產品安全性，保障民眾使用化妝品安全。

檔案 化妝品 健保署

延伸閱讀

食藥署農產品蔬果稽查 momo、蝦皮、愛買都有違規上榜

衛福部7月新制 縮短術後住院、眼唇化粧品建檔

影／台南情侶吵架她竟從樓上亂丟衣物化妝品 堆滿馬路被罰

被控出賣國家檔案給國台辦 鄭正鈐：有證據歡迎來告

相關新聞

颱風「聖帕」今生成！氣象粉專示警：下周1區域再生成颱風機率高

熱帶性低氣壓TO03今上午增強為第2號颱風「聖帕」，中央氣象署預測其路徑朝日本方向前往，對台灣無直接影響，但氣象粉專「台...

博愛座掰掰...將改名「優先席」擴增有實際需求者

爭議多年的博愛座，終於有解！立法院今天通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將參考國外的做法，改名為「優先席」（Pr...

午後雷雨來了！12縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午13時05分針對雙北等12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

食藥署農產品蔬果稽查 momo、蝦皮、愛買都有違規上榜

衛福部食藥署公布今年3至4月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，此次檢測依目的，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎的精準抽...

日本鹿兒島震不停 郭鎧紋：2條「高速公路」恐引海嘯波到台灣

日本鹿兒島近海地震頻繁，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，最好情況是能量釋放完畢就逐漸平息；倘若發生大地震，琉球海...

衛福部7月新制！術後加速康復上路 減少患者住院天數、牙膏、漱口水需有產品資料

衛福部今天公布7月新制，健保署新增全民健保術後加速康復推廣計畫，以減少患者住院天數，預估2600人受惠，挹注預算新台幣6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。