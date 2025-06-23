衛福部7月新制！術後加速康復上路 減少患者住院天數、牙膏、漱口水需有產品資料

衛福部今天公布7月新制，健保署新增全民健保術後加速康復推廣計畫，以減少患者住院天數，預估2600人受惠，挹注預算新台幣6千萬元；食藥署針對眼唇部化妝品、牙膏、漱口水等，應建置產品資訊檔案，包括全部成分、製造過程、製造工廠以及各成分的安全性試驗數據等檔案，杜絕黑心及問題商品。

健保署指出，術後加速康復療程（ERAS）是為加速病人術後恢復及早出院，預計今年7月1日推動術後加速康復計畫，鼓勵院所提供整合性照護，強化術前準備，提升手術照護品質並控制醫療成本。

該新制將從骨科的膝關節與髖關節置換手術開始，適用對象為70歲以上且麻醉風險高者，預估年受惠2600人次，將投入6000萬元預算。未來將逐步推廣至更多科別，以利縮短住院天數，加速病房使用效率。

石崇良曾表示，該計畫去年在北市試辦給付，發現可減少病人的術後併發症、住院天數，改善復原情形，此措施也可加快病房使用效率，改善塞床，現在決定全面推廣。

健保署初步針對高齡（70歲以上）、高風險（麻醉風險3至4級）的髖關節、膝關節置換手術，額外支付18000點，給付是以團隊方式，除主刀醫師、麻醉醫師外，還要融入護理人員進行專案管理，以及營養師、物理治療師等至少五類人員加入。

食藥署7月重要新制，化妝品產品資訊檔案（PIF）制度第二階段，包括製造及輸入業者須建立嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等化妝品，應建置產品資訊檔案。

食藥署表示，新制上路後，業者於嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等化妝品上市前，須建立PIF資料，經過安全資料簽署人員評估確認後，確保產品安全性，保障民眾使用化妝品安全。