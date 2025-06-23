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日本鹿兒島震不停 郭鎧紋：2條「高速公路」恐引海嘯波到台灣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，倘若發生大地震，琉球海溝與沖繩海槽「等同2條高速公路」將海嘯波引到台灣，其中，宜蘭沿海海水因深度淺，堆高形成海嘯的風險較大。圖／郭鎧紋提供
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，倘若發生大地震，琉球海溝與沖繩海槽「等同2條高速公路」將海嘯波引到台灣，其中，宜蘭沿海海水因深度淺，堆高形成海嘯的風險較大。圖／郭鎧紋提供

日本鹿兒島近海地震頻繁，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，最好情況是能量釋放完畢就逐漸平息；倘若發生大地震，琉球海溝與沖繩海槽「等同2條高速公路」將海嘯波引到台灣，其中，宜蘭沿海海水因深度淺，堆高形成海嘯的風險較大。

郭鎧紋說明，日本氣象廳觀測到吐噶喇列島近海已有100多起地震，22日更發生規模5.1地震，但該處離台灣有段距離，也不會觸動南海海槽地震，因此不太需要擔心；但若地震持續延伸往日向灘，且達規模6.8，南海海槽評估委員會就要開會評估是否觸動南海海槽風險。

郭鎧紋指出，日本現在有2群地震在發展，一個是北海道的千島海溝，另一個是鹿兒島南邊的沖繩海槽。沖繩海槽最西邊至宜蘭外海龜山島，往東北到鹿兒島，沖繩海槽有三段，台灣這邊是南段，中段為琉球群島與奄美大島，北段為吐噶喇群島。

郭鎧紋表示，南海海槽已經80年沒有大地震，接近90至150年的周期，而大地震出現前可能會有地震活躍的「蛛絲馬跡」；若鹿兒島附近的沖繩海槽或琉球海溝發生大地震，可能會引發海嘯，花蓮比較不擔心，因為琉球海溝到花蓮造成海嘯機率不大，但宜蘭地形水淺，若沖繩海槽發生海嘯，較易對宜蘭造成威脅，然而「機會也不大」。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，倘若發生大地震，琉球海溝與沖繩海槽「等同2條高速公路」將海嘯波引到台灣，其中，宜蘭沿海海水因深度淺，堆高形成海嘯的風險較大。圖／郭鎧紋提供
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，倘若發生大地震，琉球海溝與沖繩海槽「等同2條高速公路」將海嘯波引到台灣，其中，宜蘭沿海海水因深度淺，堆高形成海嘯的風險較大。圖／郭鎧紋提供

海嘯 沖繩 地震

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