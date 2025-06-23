食藥署農產品蔬果稽查 momo、蝦皮、愛買都有違規上榜
衛福部食藥署公布今年3至4月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，此次檢測依目的，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎的精準抽樣方式，共抽樣611件農產品及其他市售蔬果中隨機選取266件樣品，兩者檢測82件不符規定，均依「食安法」開罰。
其中「大叔嚴選生鮮蔬果宅配」（中年大叔食品有限公司）一口氣在momo、蝦皮等網購平台就有3件販售蔬果被檢出農藥超標，開罰新台幣6萬元；另外，愛買桃園店抽驗到的日本進口「草莓」則檢出禁用農藥，同樣開罰輸入商6萬元。
依食藥署公布，違規蔬果農產品於業者富邦媒體科技公司（網購平台）抽樣白梗九層塔（羅勒）農藥賽滅淨、達滅芬超標；菜豆則為農藥克福隆不符使用規定、芬化利超標。於樂購蝦皮公司（網購平台）抽樣白梗九層塔為農藥歐西比超標，三款違規品項供應商都為「中年大叔食品有限公司」，遭新北市衛生局依「食安法」共開罰6萬元。
另，違規品項白木耳於新北市王方甜品鋪抽檢，遭檢出農藥益達胺不符使用規定，輸入商為信和公司遭開罰6萬元。違規品項豌豆（荷蘭豆）於高雄市大賜商行抽檢，遭檢出克美素、達克利及巴克素不符使用規定，依「食安法」開罰3萬元。
衛福部食藥署南區管理中心主任魏任廷說，於全聯基隆光明分公司的mini草莓檢出農藥百克敏超標，而遠百企業公司（愛買）桃園分公司、台北市東連水果行的草莓分別檢出農藥亞派占、賜派滅不得檢出，此兩件草莓都由東和水果公司進口，第一次開罰6萬元，第二次加重開罰12萬元。
至於，新北市一古堂中藥行販售玫瑰花，檢出農藥賽滅寧不符使用規定，輸入商弘益貿易公司遭開罰6萬元。
食藥署指出，以風險為基礎精準抽樣係分析後市場端監測成果，同時比對農業部源頭抽驗成果，並依違規紀錄頻率及社會關注度等，綜合評估其風險程度所篩選出之蔬果農產品，納入加強監測品項擴大抽驗，針對不合格可溯源之國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理。
食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言