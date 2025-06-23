博愛座掰掰...將改名「優先席」擴增有實際需求者

爭議多年的博愛座，終於有解！立法院今天通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將參考國外的做法，改名為「優先席」（Priority seats），適用對象從老弱婦孺修正為有實際需要者，擴大優先乘坐對象，避免日後再引發搶爭椅子，甚至爆發老人家與年輕人的世代對立。

依現行「身心障礙者權益保障法」第53條，大眾運輸工具應規畫設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備，未提供對號座的火車、高鐵、捷運、公車等，應設置身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，比例不低於總座位數的15%。

但是博愛座屢屢發生讓座爭議，網友做出梗圖調侃博愛座應改成「搏鬥座」，先打一架贏了才能搶到位置。衛福部長邱泰源表示，博愛座設置的精神，是讓有實際需求者優先使用，而非僅限特定族群，如果學生、上班族很累，這些看不出來的隱性族群也能「穩穩坐著」使用。

邱泰源說，博愛座是社會互助互愛的禮讓關懷，而非製造族群對立，但是大眾交通博愛座頻頻引發糾紛，備受社會關注。這次修法，考量大眾運輸系統使用的民眾日趨多元，為發揮社會關懷、互助精神，參考英國、韓國及日本設置「優先席」，將改為此名稱。

社家署長周道君說，「優先席」的優先乘坐對象由身心障礙者「及老弱婦孺」修正為身心障礙者「或有其他實際需要者」，以擴大無對號座位優先乘坐對象，令酌作文字修正。另外，將維持比例不低於總座位數的15%，期以大眾發揮人與人之間的互相關懷。

修正法案今天正式通過，將提報行政院，希望在本會期三讀通過。周道君表示，未來將與交通部配合，不管是執行或宣導新政策，都會讓「優先席」的標示更明確，並強化民眾的公民教育，「優先席」的設立是提醒大眾「注意需要幫助的人」，而非強制性規範。