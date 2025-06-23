自殺重返十大死因 衛福部心理諮商服務量「縮水」

衛福部本月中公布113年國人10大死因結果，自殺時隔14年重回排行榜，位居第十名。立法委員陳菁徽表示，各年齡層自殺人數提升，但衛福部提供的心理諮詢支持方案成效並無大幅增長，即使去年擴大免費心理諮商服務對象，但成效不彰，未能接住有自殺意圖的人。

根據衛福部統計，113年自殺人數達4062人，較112年增加164人，增幅4.2%。從年齡來看，15至24歲族群274人自殺、25至44歲1244人、45至64歲則有1405人自殺身亡。陳菁徽指出，青中壯世代的自殺死亡率創新高，政府應該檢討到底是哪裡出了問題，提供更彈性的諮商服務。

陳菁徽指出，衛福部將解方放在心理健康支持方案，112年8月至12月共服務1萬7178人次、月均3435人。113年1月至6月共服務1萬2742人次、月均2123人；113年7月至114年5月共服務2萬4080人次、月均2123人，支持方案成效並無大幅增長，反而還減少。

青少年輕生率增加，研究指出，主要與父母離婚率增加、網路使用率上升、睡眠減少有關。尤其網路世界不只壓力，AI的提供了某些逃避現實的方式，可能導致青少年族群更加孤立於真實的社交環境，少了人際互動。

立法委員邱鎮軍表示，國人自殺輕生數字確實在上升，每一個個案背後，其實還代表了其他輕生未遂的數字。他提出問題，政府是否有進行相關自殺行為分析？青少年憂鬱情況？該如何追蹤以及輔導介入？這些都應該彙整措施，真正傾聽關心自殺傾向的青少年，預防憾事發生。

衛福部長邱泰源說，部署會深切檢討，只要是對民眾有幫助的心理諮商服務、支持方案，一定會努力推行，降低自殺數字。心健司代理司長鄭淑心表示，將會進一步進行分析自殺族群、有心理輔導需求的民眾，進行多元化的輕生早期防治。