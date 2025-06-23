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51歲婦打噴嚏就尿失禁 醫讓她坐這椅子3月症狀大獲改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
肌緊椅（磁波椅）的磁場刺激技術能顯著降低漏尿次數及使用護墊的需求，並在治療結束後仍能維持效果。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
肌緊椅（磁波椅）的磁場刺激技術能顯著降低漏尿次數及使用護墊的需求，並在治療結束後仍能維持效果。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

1名51歲婦人，近半年有尿失禁情形，某次登山時不小心打了個噴嚏，結果就尿在底褲上，十分困擾。醫師檢查發現，她因年齡增長，造成骨盆底肌肉自然退化，經採用肌緊椅治療3個月，才大幅改善尿失禁的困擾。

仁愛長庚合作聯盟醫院婦產科醫師李伊菱說，尿失禁是影響生活品質的隱性健康問題，特別是產後女性與中高齡族群中。據統計，全球超過 25%的女性在一生中會經歷尿失禁，這不僅影響日常生活，還可能對心理健康造成打擊。

她說，尿失禁通常與骨盆底肌肉的鬆弛有關，常見於經歷生育、停經或手術後的女性。壓力性尿失禁（SUI）是最常見的一種類型，當患者咳嗽、打噴嚏或進行運動時，因腹壓增加導致漏尿。此外，還有急迫性尿失禁（UUI）及混合型尿失禁（MUI），都會對生活造成不同程度的困擾。

以前病人主要是利用凱格爾運動來鍛鍊骨盆底肌群，但是許多病人認為難以掌握正確的用力方式，或無法堅持長期訓練，使得尿失禁問題並未獲得改善。

李伊菱說，肌緊椅（磁波椅）提供一個簡單、高效和非侵入性的解決方案，幫助改善尿失禁，重拾生活的掌控感。它採用非侵入性的磁場刺激技術，可深層啟動骨盆底肌肉，幫助肌肉收縮並增強力量。治療過程中無傷害汙染陰道或肛門的危險，也無其他明顯副作用，且安全舒適的設計讓病人可輕鬆接受治療，無需擔心不適或感染。

李伊菱說，臨床研究，肌緊椅的磁場刺激技術能顯著降低漏尿次數及使用護墊的需求，並在治療結束後仍能維持效果，不但改善尿失禁問題，也提升整體生活品質。

仁愛長庚合作聯盟醫院婦產科醫師李伊菱說，僅需使用20分鐘即可達到等同於進行凱格爾運動一萬次的效果。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院婦產科醫師李伊菱說，僅需使用20分鐘即可達到等同於進行凱格爾運動一萬次的效果。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

醫師 尿失禁 中高齡族群

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