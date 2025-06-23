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別只吃綠色蔬菜！營養師曝「1顏色」有三功能：被忽略的營養寶藏

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師洪泰雄分享紅色蔬菜的三大營養類型。 示意圖／ingimage
營養師洪泰雄分享紅色蔬菜的三大營養類型。 示意圖／ingimage

想要健康就多吃綠色蔬菜？營養師洪泰雄在臉書分享「紅色蔬菜常常是餐桌上被忽略的營養寶藏」，不過要吃紅色蔬菜也要懂得挑，三種類型背後藏著不一樣的營養價值，一起來看看吧！

一、抗氧型

對抗老化、保護細胞

洪泰雄指出紅甜椒、紅心地瓜、紅鳳菜都是抗氧化紅色食物，它們富含茄紅素、β-胡蘿蔔素、花青素、維生素C，可以幫助身體清除自由基，也能降低發炎與氧化壓力。如果平時有經常熬夜、壓力大、注重皮膚與抗老保養者，可以多多攝取。

二、補鐵型

強化造血、改善氣色

洪泰雄分享，補鐵型食材包括紅莧菜、甜菜根、紫高麗菜等。它們植物性鐵含量高，有助於貧血改善與補血功能，通常也富含葉酸與維生素C可以幫助鐵吸收，非常適合女性、素食者或是時常感到疲倦者。

三、護眼型

保護視力、降低眼睛疲勞

護眼型代表食材包含紅蘿蔔、紅椒、紅鳳菜等等，洪泰雄表示這些食物含有豐富β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素，有助維護視網膜與黃斑部健康，因此適合長時間看螢幕、孩童成長期、銀髮族。

提醒大家吃紅色蔬菜不只為了顏色，而是為了「選對營養功能」。每週挑1、2種紅色蔬菜入菜，可以幫助你從裡到外都紅潤健康。

營養師 健康飲食

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