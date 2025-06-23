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別用沐浴乳！醫師提醒男性「GG這樣洗才乾淨」：小心被切掉

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師顧芳瑜提醒，如忽略包皮的日常清潔，可能導致陰莖癌。 示意圖／ingimage
醫師顧芳瑜提醒，如忽略包皮的日常清潔，可能導致陰莖癌。 示意圖／ingimage

隱私部位的清潔很重要！泌尿科醫師顧芳瑜在臉書提醒，男性清潔下體時務必要徹底清潔，建議使用清水或是肥皂清乾淨，更重要的記得保持乾爽避免發炎。

顧芳瑜在臉書粉專「鳥科學先生－泌尿科顧芳瑜醫師」發文提醒，如果有女性發現「男友GG很臭」，可能是包皮沒清潔乾淨！男性清潔下體時一定要記得把包皮推到冠狀溝處，因為此處最容易藏污納垢，建議使用中性肥皂或是清水，避免使用沐浴乳，原因是清潔力較高的沐浴乳可能造成反效果發炎。

將污垢清潔乾淨以後也別忘了擦乾！不好擦拭的地方可搭配棉花棒一起清潔，顧芳瑜特別提醒，如果沒有保持乾燥，可能導致下體太濕而發炎，如果長期不清潔，卡在縫隙中的污垢放久了會發酵散、發臭味！

顧芳瑜特別強調，如果不好好清理下體縫隙容易藏污納垢，而包皮垢長期置之不理，可能導致陰莖癌最終「只能切掉」，因此呼籲各位男性務必看中下體清潔！

陰莖 醫師 癌症

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