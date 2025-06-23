「個人助理」使用受限且難用 身心障礙者自立生活困難

「身心障礙者權益保障法」自2007年立法施行以來，許多內容早已不合時宜，無法滿足現行身障者的基本生活需求。修法聲浪不斷，盼強化自立服務，有個案陳述其申請自立生活服務的困境，因長期聘僱外籍看護，但高昂費用造成沉重負擔，且看護休假時無其他資源協助，嚴重影響生活品質與人權。

「身心障礙者權益保障法」列為立法院本會期優先法案，民團呼籲修法應接軌「身心障礙者權利公約」(CRPD)精神，將更多資源挹注在「自立生活服務」等社區資源。衛福部政務次長呂建德表示，身權法目前已經完成相關規定，各委員關心的自立生活部分也有相關研擬，包括布建全台身心障機構。

立法委員林月琴表示，自立生活對於身心障礙者生活品質有其重要性，甚至協助他們維持自立生活模式直到老年。但是，依目前全國身心障礙者人數約123萬人、身心障礙機構266家，但目前自立生活服務推動10年，許多身心障礙者面臨個人助理時數不足，身障者面臨無人照護的困境。

林月琴指出，沒有照護人力的時刻，對身心障礙者來說，分分秒秒都是挑戰，且許多服務項目被限制。她表示，個人助理是協助障礙者處理難以完成的日常任務，但是目前個人助理服務內容界定不明，且跨領域服務資源整合狀況不佳，應加速增加身心障礙者社區服務資源項目。

立法委員范雲表示，「身心障礙者權益保障法」2011年納入「自立生活服務」，推動個人助理，但是各地方政府的制度沒有以障礙者為核心，造成時數使用率非常低。障礙者要能在地自立生活，機構不是唯一選項，政府應該讓障礙者有留在社區、自立生活的選擇。

目前可協助障礙者的資源，被切割在各個政府單位，范雲認為，未來應該要有效的整合資源協助障礙者，個人助理是輔助障礙者個人生活的重要角色，現行地方政府常礙於經費與資源管控，導致時數不足，無法支持重障者的生活。

根據衛福部的資料統計，2023年全台個人助理人數共748人，使用服務者1084人，個人助理總服務時數共22萬5113小時。平均下來，每人每月只有17小時，顯示時數補助不足、個人助理不夠，難以負擔身障者需求，無法保障身心障礙者基本生存需求的權益。

社家署長周道君說，現行「身心障礙者權益保障法」第50條及「身心障礙者個人照顧服務辦法」中，已明定各縣市政府應協助障礙者促進自立生活，這部分會再討論，包括個人助理制度相關服務內容、時數、預算等，以個人為中心提供適切服務。