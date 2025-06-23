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午後雷雨來了！12縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署針對雙北等12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。本報資料照片
中央氣象署針對雙北等12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。本報資料照片

中央氣象署下午13時05分針對雙北等12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(23)日宜蘭、花蓮地區及北部、南投、雲林至高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；山區請慎防坍方及落石；低窪地區請慎防積水。

大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、宜蘭縣、花蓮縣。影響時間：23日下午至23日晚上。

花蓮 南投縣

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