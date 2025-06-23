批六輕拖延啟用海淡廠每日不當得利數百萬 環團籲盡速啟用

環保團體表示，台塑六輕數度拖延啟用海淡廠，每年不當利得至少超過6億元，環境部卻僅裁處30萬元最低罰鍰，無法有效遏止台塑的違法行為，更未合理反映台塑鉅額不當得利，以及外部化的環境與社會成本，明顯違反比例原則。今天環團共同舉辦記者會，要求經濟部和環境部應以六輕實際用水需求為依據，並促使台塑盡速啟用麥寮海淡廠。

台塑麥寮海水淡化廠第三次展延申請未遭環境部受理，應於去年10月底前完工營運，卻拖延不完成剩餘不到4%的工程量，今年4月遭環境部依違反環評承諾開罰30萬元。關心六輕用水議題的環保團體今上午召開記者會，要求經濟部和環境部應以六輕實際用水需求為依據，調降環評用水核配量，水利署須明確化六輕枯水期無水權的事實，農水署應調高農業用水調撥六輕工業用水的補償費，以促使台塑盡速啟用麥寮海淡廠，早日將水還給農民與環境。

監督施政聯盟召集人暨台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，前環保署於2018年通過六輕麥寮海水淡化廠環評，可日產淡水10萬噸，但遺憾迄今已超過6年卻遲遲未完工，六輕海淡廠工程延宕主因在於前環保署2008年通過的六輕四期第3次環差，將經濟部工業局核配給六輕每日用水量調高為34.5萬噸，僅在供水不足時，六輕才需啟用自籌的備用水源，包含海淡廠。但六輕2022年的實際每日用水量僅20.8萬噸，遠低於環差核配量，顯示整體用水需求已下降，更代表啟用備用水源的機率大幅降低。因此，六輕必然拖延建置製水成本較高的海水淡化廠，只想用便宜的集集攔河堰的水。

淨竹文教基金會董事長林聖崇指出，台塑石化公司是環評承諾跳票的慣犯，早在2004年六輕四期擴建計畫環說書中即承諾3年後將每日用水量降至25.7萬噸，但2007年實際用水量仍高達約33萬噸，遭環保署依環評法對六輕廠區內十四家業者分別裁罰50萬元。此次應於去年10月底前完成興建的麥寮海水淡化廠，至今仍未啟用，而海水淡化的成本約為取用濁水溪原水的4倍，台塑用濁水溪原水自行處理的成本每噸約12元，海水淡化一噸成本約49元，價差高達37元，台塑每日從中獲取10萬噸水，相當於透過拖延啟用海淡廠，繼續以低價取水，每天淨賺數百萬元的不當得利。

彰化環境保護聯盟總幹事施月英表示，若以海淡廠每日產出淡水10萬噸，且每公噸成本約30元計算，每個月就是300萬噸，水費以濁水溪每個月3600萬元計算，海淡廠每個月水費9000萬元，而六輕不用海淡廠每個月就省下5400萬元，一年就省下6.48億元，環境部卻只罰30萬元，是直接忽略六輕長期違法的違法事實，應環境部盡速向台塑六輕追討不法利得。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，對於台塑以各種理由拖延麥寮海淡廠啟用，規避自籌用水的環評承諾；環境部應採取強烈手段要求台塑公司依環評承諾切實執行，以降低枯水期調度農業用水的壓力，並以海水淡化成本與原水費用的價差計算展延期間的罰款，不讓台塑以拖延海淡廠啟用時間降低用水成本。