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不怕充電焦慮！ChargeSPOT行動電源限時10元租借 完成任務再抽職棒門票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
共享行動電源使用量成長5倍，ChargeSPOT揭用戶消費習慣與借電熱點。圖／ChargeSPOT提供
共享行動電源使用量成長5倍，ChargeSPOT揭用戶消費習慣與借電熱點。圖／ChargeSPOT提供

不怕電力焦慮，幫你為手機電力續命的共享行動電源品牌ChargeSPOT推出限時優惠，即日起至7月31日，不限新舊用戶，租借前30分鐘僅需10元，期望降低使用門檻、提升便利性，鼓勵民眾在移動中善用共享電力資源，實現「走到哪、借到哪」。ChargeSPOT也預告，為與民眾一起熱血應援中華職棒，將於7月8日至7月20日推出借電應援活動，完成指定任務即有機會抽中8、9月指定賽事門票，1人中獎、2人同行。

ChargeSPOT台灣董事姜建丞觀察，活動上線後，全台租借行為顯著成長，連假與週末更比平日成長逾五倍，顯示民眾對「即時電力補充」的依賴日益提高，亦反映共享電源逐漸成為外出活動的必需品。平台數據則顯示，雙北地區用戶對手機電量高度敏感，商圈、轉運站與百貨周邊的借電站使用最為頻繁；中台灣成長快速，以台中烏日為例，在高鐵與LaLaport商場帶動下，已成租借熱點。大型活動如演唱會、音樂節與展覽場域，單一站點每日租借量更突破200次。

目前ChargeSPOT已於全台建置超過12,000座借電站，佈局涵蓋捷運系統、便利商店、餐飲品牌、百貨商場與中小型店家，並持續拓展至活動現場與旅遊熱點，持續擴展共享電力網絡，提升即時補電的便利性。

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