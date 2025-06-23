快訊

市長夢碎！林岱樺涉案遭起訴身型明顯消瘦 競選團隊幾乎崩解

來澎湖玩遭名店挑釁？南韓女團成員直呼「我想回家」 縣長說話了

破零！罷綠委李坤城「突襲送件」 領銜人：二階連署份數一定夠

7月2日起捷運西門站防空避難示範展 公布新版避難指引

中央社／ 台北23日電

國安人士表示，7月漢光演習首次結合城鎮韌性演習，規劃7月2日至28日在西門捷運站，舉辦防空避難設施示範展覽，現場將發布首次比照他國經驗的新版「防空避難指引」，並有警政APP協助民眾查詢周遭避難設施。

全社會防衛韌性第4次委員會議6月26日舉行，主軸將在實地演練的基礎上，聚焦漢光演習與城鎮演習彼此結合與呼應，並定錨7月為「國家團結月」。

國安人士說明，漢光演習首次結合城鎮韌性演習，全國22縣市地方政府會在防空警報演練後進行急救站、救濟站的演練；7月2日至28日，內政部協同警政署開設防空避難設施展覽，內容包括教學、文宣、防災物資如何準備等，以配合「國家團結月」對防空避難教育宣導，現場也會發放比照世界各國經驗的新版「防空避難指引」。

該人士說，「防空避難指引」會有幾項基本原則，包括地下優於地上、室內優於室外、兩牆原則、遠離危險物品等；防護姿勢則有迅速降低高度、保護頭部、背對爆炸方向，以及穩定靜止、等待機會行動；行動指引區分室內、室外、行駛中等3情境。

內政官員表示，內政部參與全社會防衛韌性的重點是要強化民眾能力，過往萬安、民安演習流於形式化，讓民眾躲到有冷氣的地方就結束。因此今年重新整併，賦予全新任務，包括提升民眾自救能力、跨域合作進行國民保護，以及政府跟社會如何維持持續運作。

內政官員說，今年7月有3場城鎮韌性演習搭配漢光演習，由於漢光演習是10天不間斷，而城鎮韌性演習是縮時到1天，會試著完成非軍事部門以及軍事部門之間的通聯驗證作業。

官員表示，演習當天，台北市中正區、中山區、松山區，台中市沙鹿、清水、梧棲區，以及台南市中西、東、善化區等9個區的民眾，會進行全員避難演練，包括民防大隊、村里長、義警、義消、民力等，都會引導民眾進入避難所，內政部也會要求只要是非機敏場所都要打開鐵門讓民眾避難，例如公有設施停車場、公共建築物、公寓大樓等，期盼讓民眾熟悉流程。

國安人士表示，演習目的是為了測試有沒有足夠的準備，希望民眾能盡速避難，如有警報發布，民眾也能有所應對。從演習改革到民眾大規模參與，是整體社會韌性提升的關鍵。

漢光演習 國安人士 內政部

延伸閱讀

漢光演習將登場 全社會防衛韌性委員會先討論與民結合

影／高雄楠梓園區化災演習 展現科技救災能量

模擬戰爭地震複合災難爆發應變 嘉市動員演習

7月漢光演習結合城鎮韌性 各縣市將演練戰災救援1小時

相關新聞

午後雷雨來了！12縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午13時05分針對雙北等12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

別用沐浴乳！醫師提醒男性「GG這樣洗才乾淨」：小心被切掉

隱私部位的清潔很重要！泌尿科醫師顧芳瑜在臉書提醒，男性清潔下體時務必要徹底清潔，建議使用清水或是肥皂清乾淨，更重要的記得保持乾爽避免發炎。

日本鹿兒島震不停 郭鎧紋：2條「高速公路」恐引海嘯波到台灣

日本鹿兒島近海地震頻繁，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，最好情況是能量釋放完畢就逐漸平息；倘若發生大地震，琉球海...

食藥署農產品蔬果稽查 momo、蝦皮、愛買都有違規上榜

衛福部食藥署公布今年3至4月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，此次檢測依目的，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎的精準抽...

別只吃綠色蔬菜！營養師曝「1顏色」有三功能：被忽略的營養寶藏

想要健康就多吃綠色蔬菜？營養師洪泰雄分享其實「紅色蔬菜常常是餐桌上被忽略的營養寶藏」，不過要吃紅色蔬菜也要懂得挑，三種類型背後藏著不一樣的營養價值，一起來看看吧！

博愛座掰掰...將改名「優先席」擴增有實際需求者

爭議多年的博愛座，終於有解！立法院今天通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將參考國外的做法，改名為「優先席」（Pr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。