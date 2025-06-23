快訊

市長夢碎！林岱樺涉案遭起訴身型明顯消瘦 競選團隊幾乎崩解

來澎湖玩遭名店挑釁？南韓女團成員直呼「我想回家」 縣長說話了

破零！罷綠委李坤城「突襲送件」 領銜人：二階連署份數一定夠

衛福部7月新制 縮短術後住院、眼唇化粧品建檔

中央社／ 台北23日電

衛福部今天公布7月新制，包含新增全民健保術後加速康復推廣計畫，減少住院天數，估2600人受惠；另外，眼唇部化粧品等應建置產品資訊檔案，管理升級，保障使用安全。

根據國發會資料，台灣總人口於民國108年達到約2360萬人高峰，此後逐年下降，113年已降為2340萬人；但醫療衛生支出占GDP比例從106年6.23%，增至111年7.5%，相關增長與人口老化有關，老年慢性疾病醫療費用增加，每年花費約新台幣2600億元照顧慢性疾病。

衛生福利部中央健康保險署說明，「術後加速康復療程（ERAS）」是在這樣需求下產生的有效解決方案，以利推動醫療支付標的從服務量轉變為醫療價值，7月1日推動術後加速康復計畫，鼓勵院所提供整合性照護，強化術前準備，提升手術照護品質，並控制醫療成本，加速病人術後恢復及早出院。

健保署醫務管理組長劉林義今天告訴中央社記者，新制從骨科的膝關節與髖關節置換手術開始，適用對象為70歲以上且麻醉風險高者（3至4級），預估年受惠2600人次，將投入6000萬元預算；未來將逐步推廣至更多科別，以利縮短住院天數，加速病房使用效率。

動大刀心裡難免忐忑，禁食超過10至12小時，術前又餓又恐懼、術後因麻藥不斷嘔吐，是動過重大外科手術民眾常有的痛苦經驗，健保署長石崇良曾解釋，ERAS計畫核心概念是融入護理人員、營養師、物理治療師等，術前門診就開始評估整合性照顧，甚至胃排空時間僅須2小時左右，不用餓過頭。

另外，衛福部食品藥物管理署也有重要新制，化粧品產品資訊檔案（PIF）制度第二階段，自7月1日起正式上路，製造及輸入業者須建立嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等化粧品，應建置產品資訊檔案。

食藥署說明，新制上路後，業者於嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等化粧品上市前，須建立PIF資料，經過安全資料簽署人員評估確認後，確保產品安全性，保障民眾使用化粧品安全。

檔案 手術 健保署

延伸閱讀

香港美妝通路「莎莎」宣布 大陸最後18家門店全數關閉

申請留美學生簽證「網路隱私沒了」 須公開社群個人檔案

影／台南情侶吵架她竟從樓上亂丟衣物化妝品 堆滿馬路被罰

被控出賣國家檔案給國台辦 鄭正鈐：有證據歡迎來告

相關新聞

午後雷雨來了！12縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午13時05分針對雙北等12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

別用沐浴乳！醫師提醒男性「GG這樣洗才乾淨」：小心被切掉

隱私部位的清潔很重要！泌尿科醫師顧芳瑜在臉書提醒，男性清潔下體時務必要徹底清潔，建議使用清水或是肥皂清乾淨，更重要的記得保持乾爽避免發炎。

日本鹿兒島震不停 郭鎧紋：2條「高速公路」恐引海嘯波到台灣

日本鹿兒島近海地震頻繁，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，最好情況是能量釋放完畢就逐漸平息；倘若發生大地震，琉球海...

食藥署農產品蔬果稽查 momo、蝦皮、愛買都有違規上榜

衛福部食藥署公布今年3至4月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，此次檢測依目的，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎的精準抽...

別只吃綠色蔬菜！營養師曝「1顏色」有三功能：被忽略的營養寶藏

想要健康就多吃綠色蔬菜？營養師洪泰雄分享其實「紅色蔬菜常常是餐桌上被忽略的營養寶藏」，不過要吃紅色蔬菜也要懂得挑，三種類型背後藏著不一樣的營養價值，一起來看看吧！

博愛座掰掰...將改名「優先席」擴增有實際需求者

爭議多年的博愛座，終於有解！立法院今天通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將參考國外的做法，改名為「優先席」（Pr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。