衛福部7月新制 縮短術後住院、眼唇化粧品建檔

衛福部今天公布7月新制，包含新增全民健保術後加速康復推廣計畫，減少住院天數，估2600人受惠；另外，眼唇部化粧品等應建置產品資訊檔案，管理升級，保障使用安全。

根據國發會資料，台灣總人口於民國108年達到約2360萬人高峰，此後逐年下降，113年已降為2340萬人；但醫療衛生支出占GDP比例從106年6.23%，增至111年7.5%，相關增長與人口老化有關，老年慢性疾病醫療費用增加，每年花費約新台幣2600億元照顧慢性疾病。

衛生福利部中央健康保險署說明，「術後加速康復療程（ERAS）」是在這樣需求下產生的有效解決方案，以利推動醫療支付標的從服務量轉變為醫療價值，7月1日推動術後加速康復計畫，鼓勵院所提供整合性照護，強化術前準備，提升手術照護品質，並控制醫療成本，加速病人術後恢復及早出院。

健保署醫務管理組長劉林義今天告訴中央社記者，新制從骨科的膝關節與髖關節置換手術開始，適用對象為70歲以上且麻醉風險高者（3至4級），預估年受惠2600人次，將投入6000萬元預算；未來將逐步推廣至更多科別，以利縮短住院天數，加速病房使用效率。

動大刀心裡難免忐忑，禁食超過10至12小時，術前又餓又恐懼、術後因麻藥不斷嘔吐，是動過重大外科手術民眾常有的痛苦經驗，健保署長石崇良曾解釋，ERAS計畫核心概念是融入護理人員、營養師、物理治療師等，術前門診就開始評估整合性照顧，甚至胃排空時間僅須2小時左右，不用餓過頭。

另外，衛福部食品藥物管理署也有重要新制，化粧品產品資訊檔案（PIF）制度第二階段，自7月1日起正式上路，製造及輸入業者須建立嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等化粧品，應建置產品資訊檔案。

食藥署說明，新制上路後，業者於嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等化粧品上市前，須建立PIF資料，經過安全資料簽署人員評估確認後，確保產品安全性，保障民眾使用化粧品安全。