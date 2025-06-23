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消保處檢驗事務文具用品桌墊 逾五成塑化劑超標

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

為保護桌面之乾淨、清潔及避免劃傷，不少學生或民眾會使用桌墊或切割墊來幫助學習或工作。行政院消保處今天公布「事務文具用品桌墊及切割墊品質檢驗」結果，15件商品中，8件查出塑化劑含量超標。消保處呼籲桌墊及切割墊之製造業者，在生產製造相關商品時，應儘量減少塑化劑之使用，維護民眾之身體健康。

桌墊及切割墊為常見之事務文具用品之一。為維護消費者權益，消保處2月間，在台北市、新北市及桃園市之實體店面及網路商店購樣事務文具用品桌墊及切割墊共計15件。其中品質檢驗結果，有8件塑化劑含量超標、不符合國家標準CNS 15527之規定。

至於標示查核結果，有5件不符合規定。違規樣態包括未標示原產地；未標示製造商、委製商、進口商或分裝商之地址；未標示國外製造商或國外委製商之外文名稱等。

消保處表示，對於塑化劑超標的商品，業者同意以保護國內消費者健康權益之前提，主動進行下架及停止銷售有疑慮的產品，積極保護消費者權益。對於標示不符合規定之商品，亦由主管機關督促地方政府依法處理並要求業者儘速改善。

桌墊及切割墊目前尚非主管機關公告之應施檢驗商品，消保處呼籲桌墊及切割墊之製造業者，在生產製造相關商品時，應儘量減少塑化劑之使用，以維護民眾之身體健康。民眾選購此類事務文具用品時，亦應注意商品標示是否完整，另可優先選購符合國家標準CNS 15527規定之商品，以避免買到來路不明或接觸到塑化劑含量可能超標的商品。

超標 塑化劑

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