金曲36聲量揭曉！最佳樂團、演唱組合、新人獎人氣排行榜

橫空出世的創作鬼才!

由文化部影視及流行音樂產業局主辦的金曲獎(Golden Melody Awards,GMA),第36屆頒獎典禮6月28日將於台北小巨蛋舉行,這屆金曲獎以「工業職人」為核心概念,將音樂產業化作一座龐大的聲音工廠,描繪每一位默默耕耘的創作者,如何像一顆顆螺絲,讓金曲這部音樂巨輪穩穩前行。

金曲36入圍名單已在5月14日公布,《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,調查了最佳樂團、最佳演唱組合、最佳新人獎的入圍者的聲量,快來認識這些在華語樂壇嶄露頭角的音樂新星吧!

翻攝/各歌手官方FB

入圍最佳樂團人氣NO.3 TRASH

翻攝/各歌手官方FB

成員:阿夜(林志融)、吉他手頤原(林頤原)、貝斯手博文(鄧博文)、鼓手魁剛(王韋翔)

TRASH為一組成立超過15年的台灣搖滾樂團,團名取為「TRASH(垃圾)」以藉此傳達搖滾樂強烈、獨樹一格的音樂風格,每位成員都有著豐富多元的音樂背景,每首歌曲都充滿著令入中毒的魅力,也富含著成員最真實的感受,TRASH希望透過音樂讓歌迷能感受到歸屬感,讓聽眾在聽歌時好像回到了自己的家一般快樂、自在。

TRASH不僅是台灣各大音樂祭的常客,也經常受邀參加海外的音樂活動,至今推出多張震撼人心的音樂作品,創作才華備受業界肯定,並曾三度入圍「最佳樂團獎」,這次又再度以第5張專輯《幸福的末班車》入圍金曲36,該專輯為TRASH成軍15周年的心血結晶,以「幸福是什麼?」為命題,開啟一趟穿梭於過去、現在、未來的旅程。

入圍最佳樂團人氣NO.2 AAA(HYUKOH&落日飛車)

成員:曾國宏、OHHYUK 오혁(吳赫)、陳弘禮、Im Dong Gun 임동건(任童健)、LimHyunJe 임현제(林賢帝)、王少軒、JNKYRD 권성철、羅尊龍、Lee In Woo 이인우(李仁雨)、黃浩庭

落日飛車為第一個登上科切拉的台灣樂團,創造出獨特又感性的音樂流派,在歐美、日韓都有著大批的死忠粉絲,不僅征戰各大音樂祭舞台,更被外媒譽為「華語樂壇最浪漫的樂團」。這次入圍金曲獎的專輯為落日飛車與韓國知名獨立樂團HYUKOH聯手推出的《AAA》,「AAA」有著多重意涵,不只是落日飛車在首次美巡時投保的保險公司名稱,也象徵「Asia」的 A,同時又代表「Access All Areas」,意指無國界的音樂理念,最終被定義為「好東西」與「品質保證」的代名詞。專輯融合了HYUKOH清透的多重合聲、主唱吳赫極具辨識度的嗓音,以及落日飛車獨有的台北浪漫氣息,兩團超越語言限制,創造出充滿詩意的的音樂風格,化成前所未見的音樂新品種,被稱為是2024年亞洲最頂的夢幻聯動「神專」。

收錄曲〈Antenna〉MV更找來許光漢和竇靖童主演,全程使用iPhone拍攝,打造出美感與藝術性兼具的視覺感,歌迷們紛紛讚道「這首歌就是我想像中活著的聲音,有點憂鬱,但同時又有這種好奇心,對幸福的某種渴望」、「真的深深被這首歌著迷,演唱會現場也是美到不行」、「這mv導演、剪輯、美術是鬼吧。」

入圍最佳樂團人氣NO.1 美秀集團

成員:鍾錡、修齊、冠佑、婷文、狗柏

美秀集團為嘉義出身的獨立樂團,曲風特色是帶有復古台味的搖滾和民謠,是台灣樂團中難以界定的音樂風格,美秀集團的團名取自主唱狗柏母親的名字,傳達出濃厚的本土情懷,選擇用「集團」而非「樂團」,也凸顯他們的創作領域不只限於音樂,從視覺設計、MV影像、造型多種新媒體都展現出高度的創作力,今年憑藉《美秀集團同名專輯》入圍第36屆金曲獎「最佳樂團」、「年度單曲」兩項大獎。

然而,該團近日討論度最高的原因,卻是團隊於5月發生的內鬨事件,主唱狗柏在社群平台上批評吉他手修齊的7大罪狀,包含爽約錄音、不來練團、砸工作室、四處樹敵、霸佔功勞,動不動就喊退團、PUA等。修齊也在隔日自行宣布退團,又在事隔1個月的6月17日發文反擊「團員都沒有選邊站」,當日聲量飆升至237筆,引起許多網友的熱議。

金曲36|最佳樂團入圍人氣TOP 5

《網路溫度計DailyView》

入圍最佳演唱組合人氣NO.3 丹丹猫猫

《網路溫度計DailyView》

成員:aDAN 薛詒丹、Miao Miao Flow

雙人女子組合「丹丹猫猫」為創作女聲「aDAN薛詒丹」與厭世系提琴家「Miao Miao Flow」兩位美女音樂人所組成,身為台灣樂壇少見的雙人團體,兩人不只顏值相當高,也洋溢著音樂才華。曾擔任過天王、天后御用和聲的aDAN薛詒丹,遊走於各式演唱領域與音樂曲風,無論是和聲編寫能力,或是能駕馭多種曲風的唱腔,都讓她成為最值得關注的新銳女聲之一;Miao Miao Flow則是一位職業小提琴演奏家,自八歲開始學習小提琴,創作中加入電吉他、合成器等大量現代器樂聲響,並揉合現代流行曲風,顛覆大眾對傳統提琴的古典印象。這次「丹丹猫猫」以創作EP《RUN, DON'T WALK》入圍金曲獎,曲風融合電子、R&B與Pop等風格,為聽眾帶來耳目一新的新鮮感。

入圍最佳演唱組合人氣NO.2 動力火車

成員:尤秋興、顏志琳

動力火車可被視為當今華語搖滾音樂的重要代表,由尤秋興、顏志琳兩位排灣族歌手所組成,自1990年代出道以來便以高亢嘹亮的嗓音與深情澎湃的歌聲,深深打動無數樂迷,首張專輯便狂銷70萬張,〈無情的情書〉、〈忠孝東路走九遍〉、〈當〉為歷久不衰的KTV熱門歌曲。動力火車將搖滾樂與抒情情歌結合,打造出辨識度極高的音樂風格,為許多台灣人成長記憶的一部份,在華語音樂史上占有無可取代的一席之地。

動力火車憑藉第11張專輯《結伴》入圍第36屆金曲獎的「最佳樂團獎」,以經歷人生各種情感為場景的「結伴」為概念,找來林俊傑、陳零九、邱鋒澤、麋先生、告五人等知名歌手合作,讓台灣歌迷大飽耳福。

入圍最佳演唱組合人氣NO.1 Energy

成員:葉乃文、張書偉、郭葦昀、謝坤達、蕭景鴻

「最殺唱跳男團」Energy睽違15年又殺回來了!2009年全員單飛後,2024年驚喜宣布重新復出,即使5位成員都已是超過40歲的大叔,不過外貌與體力依舊保持得宜,復出後馬上推出單曲〈星期五晚上〉,其中的舞蹈動作「16蹲」在網路上掀起一陣模仿熱潮,成功宣告「最殺男團」的回歸,團體接著開啟巡迴演唱會,台北、高雄、新加坡、馬來西亞場場爆滿,顯示出「最殺男團」的稱號並非浪得虛名,同時證明Energy一點也不輸年輕男團的實力與人氣。

該團的聲量最高點為5月14日,金曲36入圍名單公布的當天,單日聲量飆至756筆,成員各自在個人社群平台上表達驚喜與對粉絲的感謝之情,以第9張專輯《HERE I AM》入圍金曲36的「最佳演唱組合」,為Energy睽違17年的專輯,收錄曲保有過去音樂中的狠勁,融合抒情、嘻哈、搖滾、舞曲等風格,展現22年來的堅持與音樂能量,再次刷新死忠粉的期待。

金曲3|最佳演唱組合入圍人氣TOP 5

《網路溫度計DailyView》

最佳新人入圍人氣NO.3 鄭雙雙

翻攝FB/鄭雙雙 Sherry Cheng

《網路溫度計DailyView》翻攝FB/鄭雙雙 Sherry Cheng

曾在第一屆《華人星光大道》中奪得第11名的鄭雙雙,有著超齡又略帶沙啞的獨特嗓音,歌聲中蘊藏著細膩靈魂,擅長詮釋多種風格,流行、靈魂、節奏藍調、爵士等,兼具爆發力與自信的迷人魅力。鄭雙雙自幼跟著身為音樂老師的母親聽古典音樂長大,學習過長笛、打鼓,大學期間參與校內外的歌唱比賽,在音樂路上奠定了深厚的基礎。

鄭雙雙憑藉2024年推出的首張創作專輯《Time》,入圍今年金曲獎的「最佳新人獎」,這張專輯飽含了她這十年來充滿風雨的音樂之路,退居幕後又重返台前,融合新靈魂樂和由Trip-Hop啟發而來的另類R&B,透過鄭雙雙誠實恣意的歌聲,帶領聽眾走過一趟關於迷失與自我救贖的旅程。

最佳新人入圍人氣NO.2 Andr

翻攝FB/Andr

翻攝FB/Andr

2000年出生的Andr被各家音樂媒體譽為「年度怪物新人」,從台大畢業後就迅速被經紀公司簽約,是新生代歌手中最受矚目的新星之一,而她接觸音樂的契機是在看了美國青春電視音樂劇《歡樂合唱團》後開始的,起初只敢關在房間裡埋頭苦練,不敢跟任何人分享自己的音樂,這也是她擁有臥室流行(Bedroom Pop)風格的原因之一,有著清亮嗓音的同時,又有似是怪奇比莉的迷幻叛逆,融合了獨立搖滾與怪誕黑暗美學,產出了無法被定義的「Andr風格」。

首張專輯《shhh, it's under my bed》講述著藏在她臥室床底下的11隻怪獸,她將內心種種矛盾的拉扯,化作怪獸每晚與自己共眠,這張專輯也象徵著Andr從「臥室」走到「舞台」的音樂之路,讓聽眾一探Andr古靈精怪的異想世界,網友們評價道「OMG 這太棒了,完全是寶藏」、「我超愛!希望你能得到更多關注」、「你的聲音超級獨特。」

最佳新人入圍人氣NO.1 JUD 陳泳希

翻攝fb/JUD 陳泳希

翻攝FB/JUD 陳泳希

透過Netlfix影集《愛愛內含光》初試啼聲的JUD 陳泳希,是個唱作全能的創作女聲,大學主修古典鋼琴,造就了她深厚的古典樂底蘊,在作品中融入電子、民謠等現代流行元素,打破傳統框架,揉合成充滿變化與層次的風格,陳泳希不只有著迷離又慵懶的嗓音,更一手包辦詞曲創作、演唱、編曲、製作,被稱為超全能的禁癒系少女。

入圍第36屆金曲獎「最佳新人獎」的專輯《當我不敢說》是她集結20年的心血傑作,大膽的Y3K視覺搭配電氣迷幻美學,將主流與次文化完美結合,以New Wave電子音樂作為基調,讓陰鬱的歌詞與充滿節奏感的舞曲交織成一種衝突美感,陳泳希的音樂就像是在為那些迷失在情緒中的人們指引方向,如同她曾在訪談中所提到:「我希望我的歌,能讓大家知道,那些不敢說的情緒,其實我們都一樣」,通過《當我不敢說》,JUD不僅抒發了內心感受,更為當代年輕人開闢了一個解放內耗的出口。

金曲36|最佳新人入圍人氣TOP 5

《網路溫度計DailyView》

分析說明

《網路溫度計DailyView》

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供,分析時間範圍為2025年5月14日至2025年6月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料,以人工智慧作為語意分析之工具,每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文,未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

懶人包/金曲36完整入圍名單!蕭煌奇、李榮浩爭歌王 蔡健雅5度問鼎歌后

Energy、棒棒堂合體掀熱潮!十大台灣男團排名出爐 新生代誰成功上榜?

2024神回顧/〈APT.〉、〈晚安大小姐〉不是第一!年度十大爆紅神曲揭曉

科切拉十大話題明星揭曉!女神卡卡、BLACKPINK、LE SSERAFIM...封神、翻車一次掌握

滅火器、閃靈、茄子蛋…靈魂之歌深入土地!台味樂團Top10