國際瑜伽日10周年 印度台北協會邀大小朋友一同體驗

印度台北協會規畫一系列活動慶祝國際瑜伽日10周年,印度台北協會會長葉達夫 (Manharsinh Yadav) 指出,今年的國際瑜伽日活動意義格外深遠,自聯合國大會2014年宣布每年6月21日為國際瑜伽日,到今年恰逢10周年,這項全球性的肯定,是印度總理莫迪 (Narendra Modi) 積極倡議並推動的成果。

印度台北協會透過新聞稿表示,今年在台灣各地規畫一系列瑜伽活動,與台灣民眾共同體驗瑜伽帶來的身心裨益;不僅舉辦瑜伽攝影比賽,邀請民眾捕捉在台灣知名旅遊景點練習瑜伽的優雅瞬間;與新北市新店區大豐國小合作,為學童們量身打造一系列瑜伽課程。

在6月21日國際瑜伽日當天,印度台北協會攜手中華民國瑜伽協會,於新北市新店馬公體育館共同舉辦一場瑜伽練習活動;最終場壓軸活動則由印度台北協會與台北市政府合作,響應2025年國際瑜伽日主題「瑜伽齊力,地球一家,健康一體」(Yoga for One Earth, One Health),於6月22日在台北市政府中庭登場,該場活動吸引了數百名台灣與印度民眾共襄盛舉,在資深瑜伽老師的專業引導下,共同感受身心靈的和諧與平靜。

葉達夫指出,聯合國大會的決議肯定瑜伽是促進身心全面健康福祉的有效途徑,其核心理念在於強調「預防勝於治療」的重要性,並深信瑜伽對於平衡生活各面向、增進全球人類健康具有關鍵助益。