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國際瑜伽日10周年 印度台北協會邀大小朋友一同體驗

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
印度台北協會規畫一系列活動慶祝國際瑜伽日10周年。圖片來源／印度台北協會
印度台北協會規畫一系列活動慶祝國際瑜伽日10周年。圖片來源／印度台北協會

印度台北協會規畫一系列活動慶祝國際瑜伽日10周年，印度台北協會會長葉達夫 (Manharsinh Yadav) 指出，今年的國際瑜伽日活動意義格外深遠，自聯合國大會2014年宣布每年6月21日為國際瑜伽日，到今年恰逢10周年，這項全球性的肯定，是印度總理莫迪 (Narendra Modi) 積極倡議並推動的成果。

印度台北協會透過新聞稿表示，今年在台灣各地規畫一系列瑜伽活動，與台灣民眾共同體驗瑜伽帶來的身心裨益；不僅舉辦瑜伽攝影比賽，邀請民眾捕捉在台灣知名旅遊景點練習瑜伽的優雅瞬間；與新北市新店區大豐國小合作，為學童們量身打造一系列瑜伽課程。

在6月21日國際瑜伽日當天，印度台北協會攜手中華民國瑜伽協會，於新北市新店馬公體育館共同舉辦一場瑜伽練習活動；最終場壓軸活動則由印度台北協會與台北市政府合作，響應2025年國際瑜伽日主題「瑜伽齊力，地球一家，健康一體」（Yoga for One Earth, One Health），於6月22日在台北市政府中庭登場，該場活動吸引了數百名台灣與印度民眾共襄盛舉，在資深瑜伽老師的專業引導下，共同感受身心靈的和諧與平靜。

葉達夫指出，聯合國大會的決議肯定瑜伽是促進身心全面健康福祉的有效途徑，其核心理念在於強調「預防勝於治療」的重要性，並深信瑜伽對於平衡生活各面向、增進全球人類健康具有關鍵助益。

聯合國 印度

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