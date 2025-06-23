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2號颱風聖帕明後接近日本 周四起到周日水氣增雨炸全台

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
近期天氣炎熱，各地大致為晴午後多雲，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
近期天氣炎熱，各地大致為晴午後多雲，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，原位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，於今日上午8時發展為輕度颱風聖帕，預測未來往西北方向朝日本接近，距台灣很遠，對台灣天氣無直接影響。聖帕明後兩天逐漸接近日本南方，接近時強度會逐漸減弱，影響有限。

謝佩芸表示，目前在台灣南方，從南海到菲律賓東方海面，一直到關島這一帶是低壓區環境，周末到下周初期有熱帶系統慢慢發展，但還有很多天，需繼續觀察。但周四起南方水氣離台灣近一些，降雨機率提高。

謝佩芸表示，未來一周仍高溫炎熱，午後有雷陣雨。今明兩天高溫西半部普遍32-35度，東南內陸近山區、台北盆地及花東縱谷局部有機會逾36度。

未來降雨趨勢，謝佩芸說，今明兩天清晨及上午中南部有零星雨，午後雷陣雨集中山區，但因風向關係，部分降雨可能往大台北平地發展，時間不長，雨量不太多。周三清晨上午及清晨中南部零星雨，午後雷陣雨往桃園以北及中南部擴展。周四到下周日受南方雲系影響，水氣增加，南台灣局部短暫雨，清晨中部也有局部短暫雨，午後雷陣雨有機會擴展到各地平地。

今天高溫預測。圖／中央氣象署提供
今天高溫預測。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 日本

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