博愛座走入歷史？ 衛福部：支持參考國外改「優先席」

博愛座糾紛頻傳，到底要不要廢掉？朝野立委提出多個版本，擬將現行博愛座改為「優先席」，目標在本會期結束前三讀通過。衛福部長邱泰源表示，支持各界意見以及尊重交通部的規畫，博愛座改名優先席，更能體現社會的「愛與包容」，所有需要的人都能乘坐使用。

邱泰源指出，博愛座存廢爭議已久，但應該保留並改名與修法，擴大優先乘坐對象，避免喪失導致原本的美意。目前博愛座的修改已經有共識，會盡快跟行政院溝通期程，審查「身心障礙者權益保障法第53條條文修正草案」，尊重各界的意見，讓所有實際需求者都能安心乘坐大眾交通工具。

邱泰源認為，博愛座的存在是一股社會溫暖力量，是對社會弱勢群體的一種關懷，並不只限於老年人，考量並非所有需求者都能透過外觀辨別，將使用對象修正為「其他實際需求者」，只要身體不舒服或需要坐下休息一下，這是人與人之間的互相體諒，盼世代之間更加和諧。

立委陳菁徽表示，「身心障礙者權益保障法第53條條文修正草案」明確將大眾運輸工具上博愛座的優先乘坐對象，定義為身心障礙者、老弱婦孺，以及其他有實際需求者，反映出社會有愈來愈多隱性障礙者。她要求，大眾運輸工具博愛座不得少於座位總數的20%，才能與時俱進跟上高齡化社會的發展。