從280公斤瘦成80公斤 慈濟團隊助男子翻轉成型男…
45歲吳姓男子過去體重一度飆破280公斤，十多年來因過度肥胖與外界隔絕，六年足不出戶，每日活動範圍僅限房間與廁所之間。台北慈濟醫院醫護團隊與慈濟志工五年前介入協助，經由飲食、運動、藥物治療與生活改善多管齊下，並在去年完成縮胃手術、今年切除贅皮後，吳先生體重已降至80公斤，「我終於看到肚子下面的世界了」，他在出院時笑著說。
吳先生自小體型壯碩，小六即重達90公斤，成年後體重長年維持180公斤。他自認行動靈活，一度自嘲是「靈活的胖子」，但十餘年前因工作不順導致情緒失衡，以暴飲暴食紓壓，體重一度突破280公斤，生活受到極大限制，並因擔心他人目光而封閉自我，長年與外界斷絕接觸。
慈濟醫院團隊介入初期，由於病人體型過於龐大，無法抽血也無法移動，團隊僅能先從飲食與運動著手。由營養師制定素食飲食計畫、內科醫師提供藥物控制，並由復健科安排運動計畫，協助吳先生在家中逐步減重。體重降至200公斤後，才得以前往醫院進一步檢查。2023年，吳先生順利減至150公斤門檻，接受由一般外科醫師張健輝執行的縮胃手術；今年則進一步切除4.5公斤贅皮，截至6月初，體重已降至80公斤，且仍持續下降中。
張健輝指出，吳先生當時BMI高達87，遠超病態性肥胖的BMI 40標準。根據國外文獻，BMI超過50至60者，在麻醉狀態下可能發生心肌梗塞、中風或肺靜脈栓塞等併發症的機率大幅升高，因此即使手術時體重已降至155公斤，風險仍相當高。
吳先生接受的是「縮胃手術」，並非坊間更常聽見的胃繞道手術。張健輝解釋，胃主要分泌飢餓荷爾蒙，小腸遠端則負責分泌飽足荷爾蒙。兩種手術原理皆為改變食物通過腸胃的路徑，刺激飽足感。縮胃手術會加快胃排空，讓食物提前進入遠端小腸，傳遞飽足訊號至腦部下視丘，進而抑制飢餓感。
與胃繞道手術相比，縮胃手術無須切除小腸與重建，併發症與營養不良機率相對低。張健輝指出，胃繞道手術雖可減去75至80％多餘體重，但約有兩成患者術後需長期補打營養針與輸血；縮胃手術則可減去50至60％多餘體重，營養不良機率小於1％，安全性更高。不過他也提醒，仍有約三成患者術後可能復胖，需病人持續自我努力維持體重，「不能完全倚賴手術。」
張健輝也提到，現今減重方式眾多，從口服藥物、瘦瘦針、胃內水球、注射肉毒到各式手術，每種方法適用對象不同。許多患者誤以為吃藥即可瘦身，但肥胖成因複雜，甲狀腺或腎上腺等內分泌問題、代謝異常都可能導致體重失控，應透過詳盡檢查對症治療。張健輝呼籲，根據國健署標準，BMI逾24即為過重，超過27即為肥胖，肥胖應被視為慢性疾病，民眾若有需要應及早尋求醫療資源，才能真正翻轉人生。
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