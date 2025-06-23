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遊覽車明年起強制裝刷卡機 公路局補助每車最高2000元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
遊覽車明年起強制全面裝設駕駛身分識別設備，公路局近日公告補助裝置作業要點，每車補助上限2000元。遊覽車示意圖，與本文無關。聯合報系資料照
遊覽車明年起強制全面裝設駕駛身分識別設備，公路局近日公告補助裝置作業要點，每車補助上限2000元。遊覽車示意圖，與本文無關。聯合報系資料照

駕駛超時工作釀禍時有所聞，交通部日前預告修正汽車運輸業管理規則修正草案，要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統，明年元旦起實施。交通部公路局近日公告補助裝置作業要點，每車補助上限2000元，裝置後需維持設備功能正常運作至少5年。

目前全台約有1.4萬輛遊覽車，雖依規定都有裝GPS定位設備，並介接車輛動態資訊，即時監控位置、速度、行駛時間、異常狀態回報及即時預警等功能，但未提供駕駛人資訊。

交通部去年7月預告修正汽車運輸業管理規則，並在日前預告修正「汽車運輸業管理規則」第19條之4修正草案，預計最快明年強制要求遊覽車客，全面裝設具有駕駛識別功能設備，並應維持正常運作，以及提供駕駛人資訊介接至公路主管機關指定資訊平台。

由於不少遊覽車屬於靠行，裝設相關設備須司機本人自行負擔相關費用，因此引發不少駕駛抗議。

公路局近日公告「交通部公路局補助遊覽車客運業車輛裝置駕駛識別設備作業要點」，補助遊覽車裝設駕駛身分識別設備，以每車裝置的駕駛識別設備契約憑證未稅金額49%為上限，並不得超過2000元。

根據要點規定，裝設的設備必須可讀取駕駛人身分資訊，並即時回傳至業者營運車輛監控管理系統，進而結合車輛動態相關資訊，以執行資訊顯示、查詢、通知及儲存功能的車載設備。

公路局說明，此為一次性專案補助，協助業者於法規實施前完成駕駛識別設備裝置，補助經費共2500萬元，預計可補助1萬2500輛遊覽車，補助申請期限為即日起至8月31日或預算用罄為止。

公路局指出，此補助限於裝置全新的駕駛識別設備，車輛以於監理機關登記列管牌照在案的營業大客車為限，且每車僅可申請補助1次，車輛應自裝置完成日起，維持設備功能正常運作至少5年，未經監理機關同意，不得擅自移用或轉讓設備。

遊覽車 監控 交通部

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