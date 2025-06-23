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南海、菲律賓外海3熱帶系統發展中1成颱 賈新興曝影響

聯合報／ 記者陳智華／台北報道
未來10天仍是午後有雷陣雨天氣。本報資料照片
未來10天仍是午後有雷陣雨天氣。本報資料照片

梅雨季幾乎結束，進入颱風季了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，目前看來南海和菲律賓東方外海都有熱帶擾動發展，TD03上午8時已增強為年第二號颱風聖帕，朝日本前進；28日後菲律賓東方外海熱帶系統可能發展成颱，有可能接近、影響台灣，需要注意，但已超過七天，周四、周五再觀察比較清楚。

賈新興指出，目前在南海和菲律賓東方外海有3個熱帶擾動發展中或可能發展，其中TD03上午增強為今年第二號颱風聖帕，朝日本東南方海域前進，26日減弱為熱帶性低氣壓。此外，觀察26日南海一帶低壓帶的發展，初步評估發展機率不高，歐洲模式和AI預測相同，但水氣會移入，27日之後西半部午後雷陣雨明顯。

賈新興指出，至於28日後到6月底，AIFS歐洲AI電腦及Pangu-Weather的預報顯示，需特別觀察於菲律賓東方外海熱帶系統發展的機率及其後續移動趨勢，歐洲模式預測往台灣東邊移動，但AI模式預測往台灣來，7月2日-7日預測模式差很多，但已經超過七天，等到周四、周五再觀察。 超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

最近天氣，賈新興說，24日清晨台中以南沿海易有零星短暫雨 ，午後各地山區有局部短暫陣雨。25日台中及彰化有局部短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨。26日清晨台中以北沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨。27日清晨彰化至新竹沿海有零星短暫雨，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。 

至於28日至29日，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。30日清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨。7月1日午後桃園以南有局部短暫陣雨。2日午後苗栗以南有局部短暫陣雨。 

賈新興指出，歐洲系集模式預測6月27日熱帶性低氣壓侵襲機率圖。擷取自賈新興臉書
賈新興指出，歐洲系集模式預測6月27日熱帶性低氣壓侵襲機率圖。擷取自賈新興臉書

颱風 賈新興 菲律賓

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