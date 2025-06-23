現在吃正著時！夏季明星食材櫛瓜5大優點 高纖、補水又降血壓
根據「Yahoo Japan」中料理研究家Pocha Pocha Chucky在專欄中的分享，天氣高溫炎熱，民眾在飲食上也偏好清爽不油膩的選擇。近來在日本家庭餐桌上備受青睞的「櫛瓜」，不只是高纖低熱量，更因為營養豐富、料理方式多元，成為夏季料理的明星食材。文中也整理出櫛瓜以下的五大健康優點，呼籲民眾別錯過這道兼具美味與營養的蔬菜。
高水分含量
櫛瓜水分含量超過九成，對於炎熱或乾燥的季節來說，是很好的天然補水來源，能幫助身體維持所需水分，並帶來清爽感。
富含鉀 有助排出多餘鹽分
櫛瓜所含的鉀能協助代謝體內過多的鈉，有效維持水分平衡，對於改善水腫、調節血壓也有幫助。
膳食纖維促進消化
櫛瓜含有適量的膳食纖維，有助腸胃蠕動，讓排便更順暢，對維持消化系統健康相當有益。
含豐富β-胡蘿蔔素
櫛瓜綠色的果皮與果肉中含有豐富的β-胡蘿蔔素，能在體內轉換為維生素A，發揮抗氧化作用，有助提升免疫力。
低熱量、有飽足感
櫛瓜的果肉富含水分、熱量又低，只要簡單拌炒、燒烤或燉煮都能帶來充分的飽足感，對需要減醣飲食或想控制體重者，是美味又明智的選擇。
櫛瓜的料理方式相當多變，無論是中式快炒、義式燉菜或日式味噌湯中，都能靈活入菜。趁現在瓜類盛產的季節，不妨讓它成為家中餐桌上的營養新主角。
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