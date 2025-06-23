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旅客找嘸刷卡處遭站務員咆哮「眼睛瞎了喔」台鐵急致歉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵台北站21日一名站務員疑似因旅客不清楚車票刷卡位置，大罵旅客「眼睛瞎了喔？」圖／截自影片
台鐵台北站21日一名站務員疑似因旅客不清楚車票刷卡位置，大罵旅客「眼睛瞎了喔？」圖／截自影片

台鐵台北站21日發生一起站務員與旅客衝突事件，站務員疑似因旅客不清楚車票刷卡位置，大罵「有搭過捷運就知道位置在哪裡了」、「眼睛瞎了喔？」盡管一旁旅客緩頰仍不停，還反嗆「站務人員不能兇喔？」對此，台鐵公司表示，台北站副站長已向旅客致歉，並指示主管協助強化溝通服務技巧訓練。

有民眾在社群上傳影片並發文表示，21日下午約2時30分，台鐵台北站出站口發生站務員與旅客衝突事件，站務員疑似情緒管理不佳，面對旅客不清楚車票刷卡處，重複大喊「有搭過捷運就知道位置在哪裡了」。

一旁圍觀旅客緩頰「小聲一點，不要這麼大聲」，未料該站務員情緒更為激動，甚至反嗆「大家都沒眼睛嗎？眼睛瞎了喔」、「怎樣，站務人員就不能兇嗎？」

對此，台鐵說明，21日下午2時40分於台北站B3入口處，一對華僑旅客夫婦欲進站乘車，因不熟悉QR Code使用方式，隨即詢問剪票口執勤人員，服務人員疑似情緒管理不當與旅客爭執。

台鐵表示，該站副站長於事後已親自向旅客致歉，台鐵公司也對於此次溝通問題驚擾相關旅客，再次致上歉意，並指示車站主管協助強化同仁溝通服務技巧訓練，以避免類似情事再次發生。

站務員 台鐵

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