台鐵票價今調漲！386列次改點 8萬本時刻表周三免費索取

台鐵票價今調漲，平均漲幅26.8％，台北至花蓮自強號票價從440元漲至583元，台北至台東自強號票價從783元漲至936元，配合新票價上路，台鐵6月26日起進行年度改點，共調整386列次。台鐵公司表示，為方便旅客查閱列車時刻，已印製冊本式時刻表共8萬本，周三可在各大車站免費索取。

台鐵新票價6月23日實施，平均漲幅26.8％，票價漲幅費率採遞遠遞減計算，每公里約1.42元至3.39元，使用TPASS旅客完全不受影響，短程旅客不受影響、中程價格仍保有競爭力、長程遞遠遞減降低漲幅。

其中台北至花蓮自強號票價，從440元漲至583元，台北至台東自強號票價從783元漲至936元，台北至高雄自強號從843元漲到994元，台北至台中自強號從375元漲到500元；區間車部分，台北至基隆從41元漲至62元，台北至新竹從114元漲至163元。

電子票證部分，台鐵表示，今天起可搭乘里程起從70公里縮減至50公里，以解決大量通勤旅客造成PP自強號車廂壅擠，導致購票民眾不易擠入車廂、找到座位的問題。

至於電子票證50公里乘車範圍為何？西部幹線順行基隆至松山，逆行萬華至楊梅；東部幹線順行八堵至暖暖；平溪線三貂嶺至望古；深澳線順行瑞芳至八斗子。

此外，配合新票價上路，6月26日將進行年度改點，，共調整386列次，調整5分鐘以上班次合計188列次，其中西線逢周六「七堵-彰化間」將增開2列次自強號，東線「樹林-台東間」增開2列次自強號。