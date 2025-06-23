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竟然不是豆製品！菜販揭「豆輪」屬麵粉家族：完全是熱量刺客

聯合新聞網／ 綜合報導
菜販廖炯程指出豆輪名稱雖然有「豆」字，卻跟豆製品沒關係。 聯合報系資料照
菜販廖炯程指出豆輪名稱雖然有「豆」字，卻跟豆製品沒關係。 聯合報系資料照

「豆輪」的原料是什麼呢？菜販廖炯程發文，稱豆輪名稱雖然有「豆」字，卻跟豆製品沒關係，其原料是小麥麵筋和大豆沙拉油，每100g熱量有500以上大卡，完全是「熱量刺客」，也提醒健身和瘦身族群不要吃太多。

菜販廖炯程在臉書發文，表示豆輪其實並不是豆製品，主要原料是「小麥麵筋、大豆沙拉油」，為麵粉家族的一員，其蛋白質大多來自麵筋，只有油炸時用的大豆油跟豆類有關。廖炯程透露，豆輪是素食界的「小麥肉片」，其有大量蛋白質，成為素食界肉質口感替代品。

廖炯程表示，豆輪是經過洗出麵筋、滾水定型、切片、油炸最後分裝製作而成，主要成分為小麥麵筋，100g裡就有50g蛋白質，但碳水也有20，超過500大卡，熱量非常高，健身跟瘦身的人建議別狂吃。

廖炯程透露，豆輪是素食界的「萬用肉」，無論在滷味攤、熱炒店、蔬食便當或素食火鍋中都很常見，將蒜頭爆香後加入都輪切片也能製作成類肉料理。

此文一出，不少網友提到豆輪也稱作「麵輪」，「我們南部都是叫它麵輪（米練）耶，反而是第一次聽到豆輪的說法」、「我家都叫麵輪」、「從小到大都叫它麵輪仔，在外聽到的也是，豆輪，第一次聽到」、「從小都叫麵輪，第一次聽到豆輪，而且覺得口感跟麵筋有點像」。

也有網友分享豆輪做法，「薑爆香，滷麵輪跟香菇、糖、醬油少不了，滷完成了，再把剛才泡乾香菇的水放進去滾，然後完成」、「我每次要煮它前都會先泡開，用水煮過，能去除掉大部分的油」、「阿嬤以前滷肉，加了麵輪吸飽滷汁真的很好吃」。

豆製品 素食

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