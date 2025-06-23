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周四南部水氣增多轉雨 天氣風險：午後雷陣雨範圍擴大

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周四南部水氣增多，轉多雲有短暫雨天氣，其餘地區午後雷雨區擴大，降雨範圍可能更廣。聯合報系資料照
周四南部水氣增多，轉多雲有短暫雨天氣，其餘地區午後雷雨區擴大，降雨範圍可能更廣。聯合報系資料照

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，目前有熱帶性低氣壓形成在太平洋上，預計將往日本移動，且增強能力有限。之後要注意的是月底在關島附近的熱帶擾動發展，依預報顯示預估在7月初期有形成颱風機會，各模式預測路徑分歧很大，目前仍有5天以上差距，是否對台灣有所影響仍需持續觀察。

至於本周天氣，薛皓天指出，今天午後受熱力作用，局部地區有雷陣雨發生，主要降雨熱區落在大台北地區、東半部及西半部近山地區，須注意午後雷雨所帶來的偶較大雨勢。白天各地有35度以上高溫機會，大台北地區、西半部及東半部內陸地區須注意。

周二、周三轉東南到偏南風環境，薛皓天指出，台灣維持類似天氣型態，白天仍有35度以上高溫出現。中南部地區清晨至上午仍有零星短暫雨機會，午後大台北、東半部及山區仍有局部雷陣雨，須注意偶較大雨勢發生。

薛皓天指出，周四環境風向維持東南到偏南風，預估南海至巴士海峽有熱帶擾動接近台灣，南部地區水氣增多，轉多雲有短暫雨天氣，其餘地區維持晴午後多雲雷陣雨天氣，不過午後雷雨區擴大，降雨範圍可能更廣。

高溫 雷雨

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