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2號颱風「聖帕」估下午生成 專家曝另一熱帶擾動發展成颱機率

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2號颱風「聖帕」估下午生成 吳德榮：另一熱帶擾動恐發展成颱機率3成

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周三前各地多雲到晴、午後有雷陣雨，但天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。聯合報系資料照
周三前各地多雲到晴、午後有雷陣雨，但天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。聯合報系資料照

進入颱風季了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「聖帕」今天下午在關島北方海面形成，與最新(22日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬皆顯示，朝西北向日本逼近，再向東北大迴轉，減弱遠離。

吳德榮指出，歐洲系集模式(ECMWF)第6至9天(28至1日)的模擬圖則顯示，關島附近另有「熱帶擾動」逐漸發展，輕颱機率提高至30%，向台灣東南方海面逼近，9天內台灣尚無被其侵擾的機率，但10天(7月2日)後則需密切觀察模式調整。而南海未來10天內，「輕颱」發展機率則在20%以下，且無侵台機率。

最近天氣，吳德榮指出，今日至周三台灣在暖氣團內，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中亦有局部較大雨勢的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。

今日各地區氣溫為：北部24至37度、中部22至36度、南部23至36度及東部23至36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四至下周三(26至7月2日)各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。  

最新(23日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」（左）顯示，輕颱「聖帕」今下午在關島北方海面形成，與最新(22日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬(左下圖)皆顯示，朝西北向日本逼近，再向東北大迴轉減弱遠離。7月1日20時歐洲系集模式機率模擬圖（右）顯示，台灣東南方海面「輕颱」機率提高至30%，但未來9天內台灣尚無被侵擾機率。擷取自「洩天機教室」專欄
最新(23日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」（左）顯示，輕颱「聖帕」今下午在關島北方海面形成，與最新(22日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬(左下圖)皆顯示，朝西北向日本逼近，再向東北大迴轉減弱遠離。7月1日20時歐洲系集模式機率模擬圖（右）顯示，台灣東南方海面「輕颱」機率提高至30%，但未來9天內台灣尚無被侵擾機率。擷取自「洩天機教室」專欄

颱風 氣象署 吳德榮

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