台大醫學系第二屆好友們許願 林芳郁能出席50年同學會

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
資深名醫林芳郁退休後不幸罹患失智症，其妻、國內第一位女性外科醫師林靜芸舉辦新書發表會，同窗五十年的老同學出席相挺。記者葉信菉／攝影
資深名醫林芳郁退休後不幸罹患失智症，其妻、國內第一位女性外科醫師林靜芸舉辦新書發表會，同窗五十年的老同學出席相挺。記者葉信菉／攝影

在新書發表會上，舞台左邊為台大醫學系第二屆同學專區，廿多人坐在一塊，宛如小型同學會。談起林芳郁失智，不少人紅著眼眶，表達不捨，前衛生署長、現任新光醫院院長侯勝茂表示，林芳郁是好同學、好朋友、好醫師、好院長，罹病後，也是個好病人。

林芳郁、林靜芸為台大醫學系班對，同學表示，看似個性內向的林芳郁在感情上卻相當直白，在大一下學期國文課時，老師出了一道開放性作文題目「吾愛吾〇」，林寫著「吾愛吾友」，而那個友正是林靜芸，在課堂上公然示愛，這在民風保守的五〇年代年台大校園造成轟動。

台大醫學系第二屆同學畢業後，幾乎都是醫界名人，雄霸各方，更特別的是這一屆專產院長、衛生署長，其中葉金川、林芳郁、侯勝茂均擔任過衛生署長，做過院長者超過十人。

例如，林芳郁（曾任台大、北榮、亞東等三家醫學中心院長）、侯勝茂（新光醫院院長）、劉秀雯（前任台北市立聯合醫院中興院區院長）、陳快樂（前部立桃療院長）、林水龍（台北仁濟醫院院長）、鄧世雄（天主教耕莘醫院院長）、柯滄銘（婦產科診所院長），以及江漢聲（前輔大校長）、賴美淑（前健保局總經理）、台灣「骨髓移植之父」林凱信等。

台大醫學系第二屆畢業生向心力十足，昨天齊聚一堂，坐在專區，何勝茂表示，早在幾年前同學們都知道林芳郁身體狀況，也很關心林靜芸照護另一半的辛勞，今天老同學出書，成立基金會，一定要捧場，至現場加油。

今年適逢台大醫學系第二屆入學五十年，預定於九月召開同學會，主辦的侯勝茂表示，林芳郁是好同學、好醫師、好院長，現在更是好病人，在林靜芸照護下，狀況愈來愈穩定，屆時能夠出席這場餐聚盛會。

資深名醫林芳郁退休後不幸罹患失智症，其妻、國內第一位女性外科醫師林靜芸（前排右四）昨天舉辦新書發表會，同窗五十年老同學出席相挺。記者葉信菉／攝影
資深名醫林芳郁退休後不幸罹患失智症，其妻、國內第一位女性外科醫師林靜芸（前排右四）昨天舉辦新書發表會，同窗五十年老同學出席相挺。記者葉信菉／攝影

醫學中心 林芳郁 台大

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