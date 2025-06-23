交部擬推TPASS優惠 鼓勵銀髮族繳回駕照

最近高齡駕駛衝撞釀死傷事件頻傳，交通部指出，為利高齡者多搭乘公共運輸，減少私人運具使用、鼓勵高齡者自願繳回駕照，他們正在研議透過補助ＴＰＡＳＳ方案，提供自願繳回駕照年長者搭乘公共運輸優惠，具體方案尚在研擬中。

繼三峽重大車禍事故後，近期仍頻傳高齡駕駛衝撞釀死傷事件，如何讓非都會區高齡駕駛改用大眾運輸成為一大挑戰，交通部今赴立法院經濟委員會進行專題報告。

交通部指出，ＴＰＡＳＳ政策自二○二三年七月推動後，全國有廿個縣市推動廿八種定期票方案，根據統計，截至今年四月，已有一四五三點八萬人次加值購買，並有十一點○八億人次使用定期票搭乘公共運輸。

為促使高齡者多搭乘公共運輸，鼓勵高齡者自願繳回駕照，交通部表示，正研議補助ＴＰＡＳＳ方案提供自願繳回駕照年長者搭乘公共運輸優惠，目前具體方案尚在研擬中。

此外，公路公共運輸部分，除增加公車路線服務，也調整相關服務型態，像是推動幸福巴士提高偏鄉涵蓋率，現已達百分之九十四點四、導入預約式通用計程車服務、透過電動公車計畫實現公車全面無障礙化等。