TPASS再砸363億 專家：套票應更多元

交通部三年斥資兩百億預算推ＴＰＡＳＳ通勤月票政策，去年全國公共運輸市占率僅成長百分之○點九，交通部再提報未來四年三六三點八億元續推。交通部公路局表示，台鐵票價調漲後，估每年ＴＰＡＳＳ票收差額達三點八一億元，四年下來至少虧損十五點廿四億，因此多編列逾一六○億元彌補虧損。

交通部表示，ＴＰＡＳＳ政策二○二三年上路，迄今有一四五三萬人次加值購買、逾廿萬人登錄二點○常客優惠，二○二四年公共運輸運量較二○二二年成長百分之廿七點四，公共運輸能終結疫情衝擊，成長實屬不易，但對民眾外出習慣仍有鼓勵改善空間，已提報二○二二六至二○二二九年方案，將以公路局及所屬單位預算，編列三六三點八億元預算續推ＴＰＡＳＳ。

公路局補充，台鐵漲價後，依照台鐵票價平均調漲幅度約百分之廿六點八，預估每年補助ＴＰＡＳＳ票收差額達三點八一億元，四年下來至少虧損十五點廿四億元，因此多編一六三點八預算，後續將送行政院、立法院審查。

台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔指出，ＴＰＡＳＳ通勤月票目前主要使用範圍仍然集中在大台北生活區，其他縣市使用頻率較不高；目前全台僅百分之十六至百分之十八民眾搭乘公共運輸、台北都會區約有百分之卅二使用ＴＰＡＳＳ，若能提高使用占比至百分之六十，ＴＰＡＳＳ未來就不需要任何補貼。

如何吸引更多人使用ＴＰＡＳＳ搭乘大眾運輸？張學孔表示，除ＴＰＡＳＳ目前規畫的一點○及二點○方案外，還需要更多元化的套票，才能吸引其他自駕、尤其非台北都會區的民眾使用；另外，高速公路通行費也須檢討，目前還有廿公里免費政策，想移轉使用自小客車的人有困難，交通部應取消免費廿公里政策。