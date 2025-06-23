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台鐵漲價 TPASS年虧損增至3.8億

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵票價今天調漲，中央補貼ＴＰＡＳＳ的金額也跟著提高，外界憂ＴＰＡＳＳ恐淪為「財政黑洞」。記者林俊良／攝影
台鐵票價今天調漲，中央補貼ＴＰＡＳＳ的金額也跟著提高，外界憂ＴＰＡＳＳ恐淪為「財政黑洞」。記者林俊良／攝影

凍漲卅年的台鐵票價今天調漲，交通部強調，使用ＴＰＡＳＳ通勤月票旅客完全不受影響，但票價上漲，中央實際補貼金額也跟著提高，估每年ＴＰＡＳＳ票收差額達三點八一億元，外界憂ＴＰＡＳＳ恐淪為「財政黑洞」；學者呼籲，交通部須針對外部效益及財務收益做更精細的分析。

台鐵票價今起調漲，平均漲幅百分之廿六點八，票價漲幅費率採遞遠遞減計算，台北至花蓮自強號票價，從四四○元漲至五八三元，台北至台東自強號票價從七八三元漲至九三六元，台北至高雄自強號從八四三元漲到九九四元，台北至台中自強號從三七五元漲到五百元；區間車部分，台北至基隆從四十一元漲至六十二元，台北至新竹從一一四元漲至一六三元。

交通部強調，使用ＴＰＡＳＳ通勤月票旅客完全不受影響，短程旅客不受影響、中程價格仍保有競爭力、長程遞遠遞減降低漲幅，但ＴＰＡＳＳ採中央與地方共同補助機制，票價一旦上漲，中央實際補貼金額也跟著提高。

此外，考量○四○三地震重創花東鐵公路路廊，行政院指示、交通部宣布給予花東優惠措施，從原先規畫的三至五倍，提高至五至八倍，其預算也從預算也從八千萬暴增至一點四六億元。

外界憂心交通部將面臨更大的財政壓力，ＴＰＡＳＳ恐淪為「財政黑洞」，成大交通管理科學系教授鄭永祥說，肯定ＴＰＡＳＳ通勤月票是對的政策，疫後需花時間讓民眾重新養成搭乘公共運輸的習慣，並嘗試吸引更多民眾不再使用個人運具。

但鄭永祥也坦言，若沒有成本控管與營運改革，補貼金額可能會再上升，ＴＰＡＳＳ永續問題也要思考，需要讓公共運輸的使用頻率更加密集，並做好最後一哩路的接駁。

鄭永祥說，目前大眾運輸缺司機、缺人力，導致服務未到位，ＴＰＡＳＳ政策後續要觀察的不僅是財務收益，還要看外部效益，若還能吸引更多使用私有運具的民眾改搭公共運輸，就能同時減緩交通噪音及空氣汙染，這就是外部效益，因此呼籲交通部需做更細緻的分析。

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